Jefe de prensa del Tribunal fue víctima de los ciberdelincuentes

JUDICIAL

A la jefe de prensa del Tribunal Superior de Bogotá, delincuentes le clonaron los datos personales, abrieron cuenta de ahorros y sacaron una tarjeta de crédito por $20 millones. Pese a que la Fiscalía pide que la reconozcan como víctima, el banco Davivienda se niega y dice que la afectada debe pagar.

La víctima es Jainne Esmeralda Rozo, la jefe de prensa del Tribunal Superior de Bogotá. Resulta que, el pasado 17 de mayo, delincuentes abrieron una cuenta de ahorros a su nombre, y al día siguiente, el 18 de mayo, sacaron una tarjeta de crédito por $20 millones de los cuales ya se gastaron $10 millones. Ambos productos en el banco Davivienda.

“imagínate pagar una plata que tú no has consumido, que no tienes, que te cambien la dirección y se la lleven a otra dirección, que cambien las claves de correos y no se den cuenta que hay algo raro y en lugar de investigar me cobran”, dijo la afectada.

La Fiscalía abrió un proceso por el delito de falsedad y el 14 de junio le envió un oficio al banco Davivienda en el que pide que cese el cobro porque ella es víctima. (ver documento)

Pese a la solicitud del ente acusador, la entidad bancaria dice la estafada debe pagar. (ver documento)

“Definitivamente este es un problema gravísimo que se viene presentando en muchos bancos. Hago un llamado para que se respeten a las personas que nos atrevemos a denunciar estos hechos, que nos demuestren que realmente si fuimos nosotros los que hicimos estas compras, pero no simplemente con una carta diciendo que tiene que pagar, no señores, tenemos que ser escuchados y nos tienen que dar pruebas. Definitivamente es un atropello, pido la colaboración de esas entidades, para que, por favor, a muchas personas inocentes les hagan pagar dineros que no han consumido ni productos que no se ha solicitado”.

Hasta el momento, ese banco no le ha entregado a la víctima pruebas de cómo fue el procedimiento para ese desembolso. Tampoco se sabe cómo ni quien autorizó esas transacciones.