Artista caleña diseña la casa de los sueños de Barbie

Cine

En estos días el boom de la nueva cinta de Warner Bros. Pictures titulada ‘Barbie’, se ha tomado ciudades y las salas de cine, esto no ha sido ajeno a las diferentes producciones, un ejemplo es el canal norteamericano HGTV con ‘Barbie Dreamhouse challenge’ o “El desafío de la casa de sueños de Barbie”, que tendrá la conducción de Ashley Graham. En el programa hay una colombiana que elabora los modelos en 3D de los diferentes cuartos para los motion graphics del show, se trata de la caleña Laura Londoño, la mujer que combina el talento con la tecnología.

Laura es Diseñadora de Medios Interactivos y realizó un máster en diseño interactivo y desarrollo de videojuegos en Savannah College of Art and Design, sobre la producción de “El desafío de la casa de sueños de Barbie”, dice a Caracol Radio, “para el show se construye una casa grande ya cada cuarto tiene su trabajo, cada habitación es un episodio, cada semana. El director de arte con el que trabajaba en Discovery, me contactó un día y me dijo que tenían ese proyecto y que si quería participar y yo feliz de la vida con un sueño de niña cumplido, haciendo la casa de Barbie”.

La caleña ha tenido gran experiencia trabajando en diferentes shows y producciones de Warner Bros. Discovery, teniendo roce con la Inteligencia Artificial y la actual situación de huelga en la industria audiovisual estadounidense, sobre el tema Laura afirma, “los escritores y actores entraron en huelga para poder poner ciertas reglas y ciertas implementaciones a la Inteligencia Artificial, para dar un trato más justo a los artistas, para no ser reemplazados por una máquina que no va a entender emociones como lo puede hacer un escritor, la maquina no puede escribir un guión que pueda ser emocional y más interesante, el otro problema es la originalidad de estas obras, porque la maquina simplemente está copiando lo que encuentra de internet y pega pedazos, técnicamente esa obra no es original”.

Laura Londoño trabajó en shows como: ‘In with the Old’; ‘Fix my Flip, kids baking championship’; ‘Stab that cake’; ‘Urban Oasis’; ‘Help!’ y ‘I wrench my house’ para Warner Bros. Discovery, Food Network, Magnolia y HGTV, su trabajo al crear gráficos 2D, 3D y animaciones para reconocidos programas se puede visualizar en https://www.artstation.com/lala_londono.