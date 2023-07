Transportadores de Ibagué anuncian paro indefinido

Ibagué

A través de un comunicado a la opinión pública la Asociación TPC Colectivos Ibagué anunció como hora cero para realizar un paro de transportadores en la ciudad de Ibagué el próximo 25 de julio, los argumentos principales serían los incumplimientos de la Alcaldía a los acuerdos pactados en el mes de diciembre del 2022.

Según el documento que conoció Caracol Radio, los agremiados a esta asociación le manifiestan al alcalde Andrés Hurtado su inconformidad por la entrega en diciembre de 2022 de la operación del Sistema Estratégico de Transporte a las empresas de la ciudad y la adjudicación del manejo del recaudo a INFOTIC de Manizales.

“No se van a disponer unos recursos que están en el COMPES 4017 para la tecnología SITREC, pero si van a hacerlo vía tarifa lo cual perjudicaría no solo a los propietarios dueños del capital, sino también a la ciudadanía. Como ha pasado en otras ciudades que los sistemas están quebrados con un déficit muy grande que las ciudades no pueden cubrir y a esto se le suma la mala prestación del servicio”, indica el comunicado.

A la vez en otro de los apartes se indica que “Por la mala administración de un sistema estratégico, una implementación sin estudios y sin concertación alguna. Por esto y muchas otras cosas más, La ASOTPC Ibagué y la Asamblea Nacional del Transporte, decretan una hora cero el día 25 de julio a las 00 horas donde se realizará una protesta de carácter indefinido los transportadores y propietarios de la ciudad de Ibagué los cuales ven vulnerados los derechos al mínimo vital, A la propiedad y al trabajo”.

El documento es firmado por José Edilson Pava, secretario de la Asamblea Nacional del Transporte y Michael Cepeda presidente de la Asociación TPC Colectivos Ibagué.

El pasado fin de semana los propietarios de los vehículos que prestan el servicio de transporte público en la ciudad se mostraron de acuerdo con un cese de actividades con el fin que el SETP de Ibagué TransMusical liquide el convenio firmado para el manejo del recaudo con la compañía INFOTIC.