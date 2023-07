Joven que al parecer fue arrollado por bus de Transmilenio está en UCI

TransMilenio imagen de referencia. Foto: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images. / Sebastian Barros

Bogotá D,C.

En diálogo con Caracol Radio la familia Sergio Moreno denuncia que el lunes 10 de julio un bus dual de Transmilenio que cubre la ruta K86 lo arrolló y lo que es peor el conductor no se detuvo para atender el accidente.

“En la 117 con séptima, un transmilenio, ruta K86, atropelló a mi primo, lo dejó muy mal, el niño está en UCI en la clínica Santa Fe y el señor que iba manejando esta ruta pues salió y no dio la cara, o sea se escapó, no tenemos placas, no tenemos ninguna información” dijo Jacqueline Díaz tía del joven.

La familia solicita que se verifiquen las cámaras del lugar para corroborar los hechos que tienen al joven de 19 años en cuidados intensivos.

“Necesitamos la evidencia de las cámaras del sector para poder pues gestionar pues que el Transmilenio responda tanto por la póliza como por todos los daños que hizo, que causó en el niño. Él está muy gravemente herido en la clínica” expresó la familiar.

Hasta el momento la empresa de transporte masivo Transmilenio no se ha reportado respecto a este caso.