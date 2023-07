Crucero por el Caribe desde Cartagena ¿Cuánto vale y qué incluye?

Crucero por el Caribe desde Cartagena (Photo by Loyola Perez/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Agency

La oferta turística de nuestro país se ha diversificado con el paso de los años, ahora es común encontrar gran diversidad de planes y destinos que ofrecen experiencias que van desde volar en globo aerostático en diferentes zonas del país, algo impensable hace unos años, hasta zarpar en un crucero de lujo desde el puerto de Cartagena.

La industria de los cruceros de lujo ha tenido un crecimiento exponencial en el país en los últimos años, desde su activación en el 2006 se pasó de recibir 53 recaladas al año a 145 en 2022. Según Procolombia el crecimiento de la industria y la recepción de los colombianos a este tipo de turismo ha hecho que se abran nuevas rutas, como la que navegará el río Magdalena en 2024.

Los principales destinos de las embarcaciones de lujo son Cartagena, San Andrés y Santa Marta. Si está buscando un crucero para recorrer el caribe, puede aprovechar la temporada de cruceros de Cartagena, que va de noviembre y abril, y disfrutar de una experiencia única.

¿Cuánto cuesta?

Se pueden encontrar viajes desde los cuatro millones de pesos y los nueve millones de pesos por persona. Los precios varían dependiendo de la acomodación que escoja, la ubicación de la habitación, y los servicios que escoja para su plan y el valor del dólar, el cual ha venido a la baja en el país.

Las tarifas son para planes de ocho días y siete noches a bordo del Royal Rhapsody Of The Seas e incluyen el alojamiento, las tres comidas del día, además de refrigerios y bebidas ilimitadas que no superen los $13 dólares, como licores, agua en botella, vino por copa, cocteles, jugos, café, té y refrescos. Igualmente, dentro del paquete están incluidas entradas a espectáculos y actividades a bordo.

Por otro lado, el precio no incluye bebidas alcohólicas premium, tiquetes aéreos, traslados, excursiones, restaurantes de comida especializada y propinas de $14.5 dólares por noche por persona. Además, de seguros de cancelación de viaje y/o asistencia médica ni el 3% de cargo bancario para pagos en efectivo.

Igualmente, los viajeros tendrán que pagar por aparte los servicios de lavandería, llamadas telefónicas, peluquería, spa y casino.

Tenga en cuenta que el costo aumentará, pues deberá viajar hasta Cartagena por su lado, si desea viajar en avión hay algunos trucos para buscar tiquetes económicos, lo que le puede servir si quiere reducir costos.

Recorrido del crucero

La mayoría de los cruceros que zarpan del puerto de Cartagena tienen 4 paradas, en las que los viajeros pueden bajar del barco y recorrer la ciudad en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., momento en el que tienen que volver al crucero.

Willemstad, capital de Curaçao Kralendijk, capital de la isla de Bonaire Oranjestad, capital de Aruba Colón, Panamá

Durante el recorrido, el crucero permanece dos días navegando, sin ninguna parada.

Documentos de viaje necesarios

Pasaporte válido por seis meses , posterior a la fecha de llegada de crucero.

, posterior a la fecha de llegada de crucero. VISA en caso de que se dirija a un país que la exija, como Estados Unidos

en caso de que se dirija a un país que la exija, como Estados Unidos Documento de identidad .

. Antes de viajar, revise si los países que va a visitar requieren alguna vacuna en específico, como la fiebre amarilla.

Al llegar al crucero deberá presentar