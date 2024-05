Conozca los cortes de energía programados para este lunes 27 de mayo en Bolívar

Cartagena

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de mantenimiento de infraestructura eléctrica en Cartagena y municipios de Bolívar este lunes 27 mayo. De antemano, la compañía ofrece excusas a los clientes por el tiempo que permanecerán sin servicio para ejecutar las siguientes actividades:

Lunes 27 de mayo

Cartagena

· De 6:00 a.m. a 5:00 p.m., se adelantará el cambio de dos postes en el sector de la carrera 68e, entre la calle 2a y la calle 7c del barrio Antonio José de Sucre.

De 6:00 a.m. a 7:00 a.m., se ejecutará el mantenimiento de equipos de medidas entre la transversal 54 con la diagonal 31e del barrio El Rubí.

De 1:40 p.m. a 2:50 p.m., continuará el mantenimiento de equipos de medidas e instalación de transformadores de corriente en la transversal 54 con carrera 65, barrio Las Delicias.

De 12:00 p.m. a 12:24 p.m., se hará toma de muestra de aceite en el transformador localizado en la carrera 54 con calle 25 del barrio Zaragocilla y de 12:36 p.m. a 1:00 p.m., en la carrera 53 con calle 27 del barrio Zaragocilla.

De 9:00 a.m. a 5:00 p.m., se realizará la normalización de un equipo de medida en el Club Campestre, Troncal de Occidente.

De 9:47 a.m. a 5:00 p.m., se hará la normalización de equipos de medida entre la carrera 52 con calle 38, sector Rafael Núñez del barrio Olaya; de 6:20 a.m. a 9:30 a.m., en la calle 32a con carrera 50; y de 12:10 p.m. a 3:20 p.m., entre la calle 31C con carrera 52, sector 11 de noviembre del barrio Olaya.

De 4:30 p.m. a 6:00 p.m., se realizará mantenimiento de transformadores de corriente y medidores entre la calle 26b con carrera 48ª, barrio Piedra de Bolívar.

De 1:10 p.m. a 2:40 p.m., se revisará el trazado del cableado de señal y los medidores entre la transversal 48b con carrera 49 del barrio José Antonio Galán.

De 5:00 p.m. a 6:00 p.m., se hará mantenimiento de equipos de medidas entre la carrera 67 con calle 14 del barrio San Pedro Mártir.

De 2:10 p.m. a 3:35 p.m., se realizará mantenimiento de equipos de medidas en la carrera 71b con calle 4d sector El Educador; y de 6:10 a.m. a 7:00 a.m., en la carrera 71b con calle 4e del mismo barrio.

De 7:00 a.m. a 5:00 p.m., se realizarán labores de poda y cambio de postes sobre la Avenida Santander con la calle 42, barrio El Cabrero y los sectores aledaños al Hotel Gema Tour.

De 7:30 a.m. a 3:30 p.m., se llevará a cabo el cambio de postes y crucetas en la carrera 102 con calle 38d del barrio San José.

De 3:00 p.m. a 11:00 p.m., avanzará la modernización de la infraestructura desde la calle 29a hasta la calle 29b entre la carrera 25a y 25c del barrio Chino.

San Juan Nepomuceno

· De 7:00 a.m. a 6:00 p.m., continuará la adecuación de la infraestructura eléctrica, por lo tanto, se interrumpirá el servicio en los barrios La Bodega, Huapango, San Tropel, Nueve de Marzo, La Ciudadela, El Recreo, Centro, Chile, Villa Carmen, El Roble, El Bolsillo y Guapango.