¿Por celebración de Independencia de Colombia que pasará con los vuelos en el El Dorado?

Economía

Avianca ajustó sus itinerarios de más de 120 vuelos, ante la celebración de la Independencia de Colombia el próximo jueves 20 de julio. otras aerolíneas como Wingo también lo hicieron y Latam revisa sus itinerarios

Por la celebración en donde habrá restricciones en algunas franjas horarias en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Avianca activó un plan de protección buscando reducir el impacto a los viajeros, quienes ya fueron notificados de los ajustes y recibieron alternativas para sus vuelos.

Según notificación de la Aeronáutica Civil, debido a la celebración de la Independencia de Colombia, el aeropuerto El Dorado no operará para vuelos comerciales el 19 de julio entre 11:00 am y las 12:00 pm y el 20 de julio entre las 10:00 am y la 1:00 pm. Por esta razón, Avianca tuvo que ajustar itinerarios de más de 120 vuelos con más de 14.300 pasajeros reservados.

La aerolínea recomienda a los pasajeros revisar el estado de su vuelo en la página web y aplicación, debido a que se podrían presentar ajustes adicionales en los vuelos, según la autoridad lo determine.

Por su parte, Wingo confirmó que el Itinerario actual este alienado para el aeropuerto de Bogotá los días de 19 y 20 julio y también 120 vuelos fueron programados con correcta anticipación, para no afectar a ningún viajero.