Desde la clandestinidad el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez, le pide protección a la JEP

Bogotá

El mayor (r) del Ejército Juan Carlos Rodríguez es compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz en los macro-casos de investigación 03 de falsos positivos y 06 sobre la victimización contra la Unión Patriótica.

Este militar es conocido con el alias de ‘Zeus’ y se convirtió en noticia porque el pasado 10 de abril, la Policía anunció su captura con otras cuatro personas en Norte de Santander con material de guerra.

En ese momento la JEP anunció que investigaría el caso porque si volvió a delinquir se expone a una expulsión de esta justicia.

El 22 de abril se fugó de la estación de Policía Centro en Cúcuta, Norte de Santander, y en las últimas horas desde la clandestinidad le envió un extenso documento a la Jurisdicción Especial para la Paz pidiendo protección porque dice lo quieren matar para que no cuente la verdad.

Explica el mayor (r) del Ejército Juan Carlos Rodríguez que no llevaba armamento en su carro cuando fue capturado.

“En una mentirosa rueda de prensa aseguran que me habían incautado en mi carro armas, municiones y explosivos. Situación que no es cierta porque ese material de guerra no fue encontrado en mi poder, ni en mi vehículo, ni e mi maleta”.

Le dicen a la Jurisdicción Especial para la Paz que nunca contó con las garantías para defenderse y que los policías mintieron en el informe que le presentaron al juez.

“Los procedimientos desplegados por la Policía desconocieron todo principio de derecho y legalidad, se soportaron solamente en la arbitrariedad, en la mentira y ajustaron la verdad a su necesidad protagónica de resultados”.

Dice que la Policía lo mantuvo incomunicado y que no se le permitió hablar con su abogada de confianza y relata el día de la fuga y dice que lo que hizo fue correr para salvar su vida.

“El 21 de abril, por la noche mientras dormía, se presentó una crisis médica de un privado de la libertad, luego de repente una estampida, humana desde el interior de la celda donde estaba recluido, todo se hizo caos, se estaban prendiendo algunos colchones y humo en un espacio tan reducido, yo sentí pavor, temor de ser asesinado y corrí. Realmente no sé qué fue, si una fuga masiva o un plan para matarme, solo sé que me dispararon como en 5 oportunidades a la cabeza, razón por la que sentí un miedo insuperable y corrí para preservar la vida”.

El mayor (r) del Ejército Juan Carlos Rodríguez, conocido como alias ‘Zeus’ le pide a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz que intervengan en este caso y le garantizan su seguridad y la de su familia.