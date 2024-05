MinInterior pide a Sneyder Pinilla que cuente la verdad sobre corrupción dentro de UNGRD

Bogotá

El ministro del Interior, Luis Fernando Velazco, le pidió al exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), Sneyder Pinilla, que diga toda la verdad sobre el caso de corrupción de los carrotanques de agua en La Guajira.

Con tono tajante y asegurando que nunca conoció al señor Pinilla, el ministro pidió que toda la información frente a ese escándalo en el departamento de La Guajira, llegue a la mayor brevedad posible, sin desmeritar tiempo ni lugar.

Ver también... Procuraduría llamó a citación a Sneyder Pinilla exdirectivo de la UNGRD

“Yo le pidió a Pinilla que no se guarde nada, es lo que todos estamos pidiendo y me parece que este país se merece toda la verdad. Pero también me gustaría que la Fiscalía expurgue un poquito hacia atrás en la Unidad de Gestión de Riesgo”, enfatizó el ministro Velasco.

Recordemos que el exdirectivo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Sneyder Pinilla, dijo que diversos funcionarios cercanos al alto Gobierno, habían estado detrás de la compra de 80 carrotanques, que derivó en sobrecostos que ya han superado los 46.800 millones de pesos.

#ATENCIÓN| El Ministro del Interior, @velascoluisf, le pidió al exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, que diga toda la verdad sobre el caso de corrupción de los carrotanques de agua en La Guajira. Vía @yepesdavid @caracolradio. pic.twitter.com/iBAgwKr2NP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 2, 2024

El ministro Velasco recalcó que no le preocupan los señalamientos de Olmedo López, porque según el jefe de la cartera política, el exdirector de la Unidad de Gestión, es “un raterito que lo cogen con las manos en la masa”.

El ministro Velazco, estuvo en el búnker de la Fiscalía, donde radicó una denuncia por injuria y calumnia contra el twittero Silvio Ramírez, quien sostuvo que el funcionario del Gobierno, está implicado en el escándalo de los carrotanques en La Guajira.

Ver también... Comunidades denuncian que agua entregada por carrotanques en La Guajira no es potable

Y siguiendo con la Fiscalía, vale contextualizar que Sneyder Pinilla, ha buscado a cambio de dar información, un principio de oportunidad y así le concedan beneficios. Ha mencionado varios nombres como el actual presidente del Senado, Iván Name: el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle; el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; y el subdirector de esa entidad, Luis Carlos Barreto.

La etapa del ministro Velasco en la UNGRD

El ministro del Interior, Luis Fernando Velazco, estuvo en el mes de marzo del 2023, bajo la dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, encargado por el presidente Gustavo Petro, atendiendo la crisis que podría resultar de una eventual erupción del volcán Nevado del Ruíz, bajo la toma de decisión de evacuación de las personas que viven en municipios aledaños a esa estructura geológica.