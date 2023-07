La pelea entre el presidente y el secretario del Concejo de Ibagué

Ibagué

El presidente del Concejo de Ibagué, Ferney Varón, confirmó que existen serias diferencias con el secretario del cabildo, Juan Esteban Espinel, por el no pago de algunas sesiones, situación que estaría afectando a los 19 cabildantes y hasta los contratistas.

“Llegó un secretario a la Corporación muy idóneo, muy inteligente, muy capaz, muy académico, Juan Esteban Espinel me dijo a mí que no podía pagarme dos sesiones porque no había estado en toda la sesión, nosotros no tenemos oficina por eso salimos a atender comunidad o a atender temas administrativos, pero no se qué tiene el muchacho contra mi o contra algunos concejales que no les pagó”, dijo Varón.

A raíz de esta situación, Varón ha tomado la decisión de levantar las sesiones cuando no hay quorum a los 30 minutos de inicio de la jornada, algo que está generando el no pago a los cabildantes que no llegan con puntualidad.

“La norma no dice instalemos y esperamos que los concejales lleguen, me parece una falta de respeto con los secretarios citados, yo sé que de una manera han exigido que se cumplan el reglamento interno, por eso creo que se puede llegar puntual”, sostuvo el presidente.

Los concejales en cada jornada que no se realiza, pierden aproximadamente $560 mil que es valor que se les paga por cada sesión de trabajo en sesiones ordinarias o extraordinarias.

“El secretario es el pagador, él se estaría extralimitando, no puede tomar esas decisiones de si le paga o no le paga a algunos concejales, vamos a tomar medidas, incluso para que cuando los concejales salgan le pidan permiso hasta para ir al baño”, puntualizó.