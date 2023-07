¿Viaja a Santander? Le contamos cuál es la silla más segura de un bus

Viajar por carretera es una de las opciones más asequibles para cientos de habitantes que deben movilizarse a diferentes ciudades de Colombia, un ejemplo es de Bogotá a Santander, donde el tiempo por trayecto es de aproximadamente 8 horas. También en bus se puede llegar a otros países de Latinoamérica.

Sin embargo, al viajar en bus es usual que no se preste atención a diferentes aspectos que son importantes a la hora de elegir el asiento. Si se tratará de gustos, los más comunes son los que gozan de ir adelante o los que prefieren ir atrás, pero ¿cuál es la silla más segura?

Todos los medios de transporte no están exentos de accidentes, usar el cinturón, que el conductor no sobrepase la velocidad o que no se quede dormido es una de las medidas más comunes de seguridad, pero poca importancia se le da al puesto en el que se va para minimizar las posibilidades de evitar heridas graves en caso de que pase algo inesperado.

¿Cuál es asiento más seguro en una flota?

Los buses para ir a lugares como Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Pereira o Santa Marta tienen capacidad de hasta 60 pasajeros. Según expertos del sitio ‘PracticaTest’, los de dos pisos son los más inseguros debido a que su forma los hace inestables.

Los asientos más seguros son los que están en el medio, puesto que en caso de accidente los de adelante y atrás amortiguaran el golpe. Pero, los expertos en seguridad también expresan que otro aspecto clave es elegir el que está en el pasillo.

¿Y los asientos más inseguros?

Los puestos de adelante, cercanos a la puerta, son los que exponen más a la persona. Vale resaltar que en el país algunas zonas tienen amenaza de presencia de grupos al margen de la ley y por ende se fortalece la seguridad para buses, como es el caso de la vía Risaralda – Chocó.

El uso del cinturón es obligatorio, pero es una costumbre que no se tiene, sobre todo en los viajes largos, cuando los pasajeros ven la forma de acomodarse para dormir; algo que no pasa en los aviones, pues varios le temen a las turbulencias.

El Ministerio de Transporte ha indicado que el uso de este elemento preventivo es de carácter obligatorio desde el año 2004 en el Código Nacional de Tránsito; Ley 769 de 2002, Artículo 82 y la resolución 19200 de 2002.

¿Cuántas personas se movilizan en bus?

En Colombia, según datos del MinTransporte, para la movilización de la carga y los pasajeros se cuenta con un parque automotor a nivel nacional de servicio público de 514.845 vehículos, de los cuales 249.918 corresponden a automóviles, 57.928 son buses, 24.301 busetas, 43.084 microbuses y 98.380 entre camiones y tractocamiones.

De los 375.231 vehículos de transporte de pasajeros, aproximadamente 43.000 son de servicio intermunicipal.

La capacidad ofrecida por el parque automotor intermunicipal de pasajeros en Colombia es de 866.010 pasajeros. La mayor capacidad de pasajeros ofrecida está en los buses con 507.975 pasajeros que corresponden al 58.66%, siguen en su orden los microbuses y busetas con 19.43% y 13.67% respectivamente. Es de notar que la capacidad transportadora de los automóviles es muy baja 27.792 pasajeros que corresponden al 3.21% del total, aun cuando este tipo de vehículos participan con el 15.92% del parque.