Final Wimbledon 2023: horarios y dónde verla

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en la semifinal del Roland Garros 2023 (Photo by Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, derrotó a Daniil Medvedev, 6-3, 6-3, 6-3 y consiguió su paso a la final donde enfrentará a Novak Djokovic. El serbio superó a Jannik Sinner en una semifinal apretada, 6-3, 6-4, 7-6 (7-4).

A pesar de que Alcaraz mantiene el primer puesto del ránking del ATP, esta será su primera final en Wimbledon, mientras que, tras eliminar a Sinner, Djokovic es el tenista con más finales de Grand Slam con un total de 35 y ha jugado en por lo menos siete ocasiones en cada uno de los torneos de Grand Slam.

Sin importar el resultado, esta final romperá records. Si el español logra vencer a Djokovic, se convertiría en el tenista más joven en ganar en Wimbledon a sus 20 años, mientas que si el serbio se corona campeón, igualará a Roger Federer con 8 trofeos de Wimbledon. Sin embargo, esta diferencia en títulos no intimida a Alcaraz que viene decidido a cumplir su sueño de triunfar en Londres, pues con su único título de Grand Slam que materializó en el US Open 2022, se enfrenta al ganador de 23 Grand Slams.

Novak Djokovic por su lado compartió que los 36 son los nuevos 26 y que la diferencia de edad entre él y su contrincante no es algo que lo atormente, pues no ha perdido una final de Wimbledon desde 2016 y nadie ha logrado derrotarlo en la Cancha Central desde 2013. Esta temporada ha demostrado que la diferencia de experiencia no es un condicinal, pues en los últimos partidos Carlos Alcaraz ha logrado eliminar a sus rivales uno a uno para asegurar su lugar en esta gran final.

El ganador de esta final se llevará a casa 2.35 millones de libras, mientras que el subcampeón recibirá 1.175 millones de libras.

¿Cuándo es la final de Wimbledon 2023?

Este domingo 16 de julio a las 8:00 am (hora de Colombia) se enfrentará el serbio Novak Djokovic contra el español Carlos Alcaraz, en el cual se enfrenta la experiencia contra la juventud en un duelo por el Grand Slam en Wimbledon.

¿Dónde ver la final de Wimbledon 2023?

Podrá ver la final por ESPN y Star+.