Quejas, trancones y largas filas por pago de Renta Ciudadana en Cartagena

¡Desesperante! Así ya sido el panorama para los beneficiarios del incentivo de Renta Ciudadana en la ciudad de Cartagena, quienes han tenido que soportar largas filas y demoras en la atención bajo altas temperaturas en las afueras del Banco Agrario, ubicado en la calle Larga del barrio Getsemaní, en plena zona histórica de la ciudad.

Los beneficiarios del antiguo programa Familias en Acción, denunciaron ante los micrófonos de Caracol Radio que la entidad bancaria solo está dando 100 turnos por día, 50 de ellos en la mañana y 50 en la tarde, sin importar el alto número de personas que ha llegado al lugar en horas de la madrugada e incluso desde la noche del día anterior.

Caracol Radio llegó a las afueras de la sede del Banco Agrario en Cartagena y evidenció la presencia de alrededor de 500 personas, muchas de ellas mujeres, adultos mayores y con discapacidad o enfermedades, quienes desesperados madrugaron en búsqueda de un turno para poder cobrar su giro.

“Vengo del barrio La María llegué a las 5:30 de la mañana y tengo el turno 447, lo peor de todo es que solamente atienden 100 personas. Esto es un caos, no es justo que tengamos que soportar altas temperaturas para que no nos terminen atendiendo. Exigimos que el pago del incentivo regrese a Supergiros que era más ágil pues ellos tienen puntos de atención en todo el país. Ahora me toca esperar la próxima semana, corriendo el riesgo de que no me paguen”, aseguró Álvaro Martínez, usuario afectado.

Los beneficiarios del incentivo denunciaron venta de turnos por parte de personas inescrupulosas, quienes solo llegan con el objetivo de lucrarse aprovechando la necesidad de los demás.

“No es justo, aquí viene mucha gente solo a agarrar turno y venderlos. Los que amanecemos tenemos que esperar todo el día para que nos atiendan, tenemos que estar peleando en la puerta. Llegué a las 12 de la noche y aquí hay personas incluso que están desde las 8 de la noche del día anterior, durmieron aquí y no las terminan atendiendo. Esto es un desastre”, expresó Yudis Ángulo.

La aglomeración de personas en las afueras del Banco Agrario ha generado un monumental trancón en la Calle Larga del barrio Getsemaní, ya que los conductores tienen que detenerse obligatoriamente.