Juan Manuel Santos: “No soy optimista de tener un acuerdo con Nicaragua en estos momentos”

“Es un gran triunfo para el país, es el resultado de un trabajo en equipo. La verdad es que Colombia hizo una gran defensa desde el principio. También intervinieron los oficiales y la Armada Nacional. Ojalá cierre este litigio para siempre”, comentó.

Por otra parte, el expresidente comentó que se encontraba muy optimista porque los argumentos eran muy sólidos, a pesar de lo que ocurrió en años pasados.

¿Qué tan viable es suscribir este tratado con Nicaragua?

Sobre el particular, el expresidente Santos comentó que todo litigio o pelea se puede arreglar, pero el régimen de Nicaragua carece de muchas de las virtudes para llegar a un buen acuerdo.

“Yo he sido considerado persona no grata por Daniel Ortega, pero la vida da muchas vueltas. Lo que ha sido constante es la controversia. No soy objetivo frente a este individuo y el régimen que viola todos los derechos humanos. No soy optimista de tener un acuerdo con Nicaragua en estos momentos”, reiteró.

Finalmente, Santos comentó que, con el pronunciamiento de la Corte, no hay apelación posible.

