“Lo que estamos viendo es un favor a la criminalidad”: fiscal Barbosa

Cartagena

En el marco del Congreso Internacional de Lavado de Activos en Cartagena, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, envió un duro mensaje al Gobierno Nacional frente a las graves condiciones de inseguridad que hay en diferentes regiones del país actualmente, y fue enfático en decir que se debe trabajar de manera articulada para entregar mejores resultados.

El jefe del ente de control indicó que desde el Gobierno Nacional debe existir un esfuerzo para avanzar en una estrategia que permita garantizar la seguridad en el territorio, con el propósito de que así haya una mayor “cohesión” entre los diferentes órganos del Estado, teniendo en cuenta que la institucionalidad es la única que puede frenar la criminalidad.

“La Fiscalía General de la Nación no es la que hace la política pública de seguridad de este territorio, ni la de derechos humanos, ni la de prevención. Ahí debe haber un esfuerzo del Gobierno Nacional para poder avanzar en una estrategia de garantizar la seguridad en los múltiples territorios, para que con eso podamos proceder a tener una mayor cohesión. La fiscalía llega cuando los delitos se han cometido y cuando el crimen se ha consumado. La fiscalía no previene el delito porque no es su función tampoco, y ahí es importante que todos los órganos del estado puedan estar cohesionados bajo una idea de que la institucionalidad de Colombia es la única que puede frenar esto”, expresó.

El fiscal Barbosa fue tajante en afirmar que la Institucionalidad colombiana está “fracturada”, gracias a los discursos que constantemente se emiten contra ella. Agregó que estos comportamientos van en favor de los criminales.

“Tenemos fracturada la institucionalidad, hay discursos contrarios a la institucionalidad colombiana. Básicamente lo que estamos viendo es un favor a la criminalidad, es un favor a los delincuentes. Tenemos que pensar no igual, pero sí en términos constitucionales es el único eje ideológico que nos rige en el país”, puntualizó el fiscal general de la Nación.