Álvaro Montero dio a conocer lo que le dijo a Larry Vásquez antes del penalti del título

Millonarios se alista para iniciar la defensa del título tanto en Liga como en Copa. El cuadro capitalino inició el segundo semestre con victoria sobre Atlético Nacional, rival que venció en la reciente final, en un amistoso que se llevó a cabo en los Estados Unidos y ahora se viene Deportivo Pasto por la primera fecha del torneo local.

Álvaro Montero, pieza crucial en el onceno de Alberto Gamero, habló en El Vbar Caracol sobre los objetivos del club pensando en los dos torneos que se avecinan y aseguró que al pertenecer a un equipo grande están en la obligación de pelear el título.

Asimismo dio a conocer infidencias sobre internas del grupo: lo que le dijo a Larry Vásquez antes del penalti del título, la explicación de su frase “magia azul”, la promesa que le hizo a Gamero al dejar el Tolima.

Final frente a Nacional

Toalla de Kevin Mier y su tarro del agua: De la toalla no me percaté nada, pero viendo los videos sí noto que hay cosas ahí, pero estando presente no me percaté. De mi botella, normalmente el grupo de videos en Millonarios nos pasa información y yo los molesto para que en la mayoría de los partidos me vayan dando esos datos. En la final, me dieron un termo de agua con las características de los cinco pateadores, pero no sé a dónde fue a parar ese tarro. Sí fue cierto que me lo dieron al inicio del juego, pero luego no supe dónde fue a dar.

Las palabras a Larry Vásquez: Larry estaba más emocionado que... Le dije que estaba buscando el gol en todo el torneo para dedicárselo a su hija, tuvo una niña hace poquito. No se le había dado el gol, estaba aguardando el momento para disfrutarlo con ellos (su familia) y a nosotros darnos el título. A lo último, en una manera de bajar esa ansiedad, le dije: “Hazlo porque no voy a tapar más ningún penalti”. Bacano por él, por como se dieron las cosas y la hinchada lo está disfrutando hasta hoy.

Prohibiciones a los arqueros en los penales: Cada día se está volviendo más difícil llegar a una insatancia de penaltis para los arqueros porque te limitan en muchas situaciones A la larga tienes todas las de perder ahí, ese arco es grandísimo y es difícil llegar, es complicado. Pero con estas restricciones te limitan muchas cosas con las que puedes jugar, como el hecho de intimidar a los jugadores, adelantarte, ganar espacios con el ángulo de disparo del jugador, cosas que ayudan a no tener tanta desventaja. Pero qué le vamos a hacer, nosotros no controlamos eso y debemos preparanos con base a lo que va pasando.

Infidencias

Promesa a Alberto Gamero: Mi personalidad es espontánea y quiero ser auténtico para mostrame en ese sentido. Lo que dices debes respaldarlo porque se vuelve un peso adicional, en estas situaciones somos felices de poder cumplirle (a Gamero) porque era un objetivo personal que me tracé al llegar acá y grupal porque veníamos itenbdolo ahce mcuh tiempo y logamos resumirlo hasta este punto. Los que conocemos del ambiente del fútbol sabemos lo complicado que es ganar y cuando pasa debemos disfrutarlo, repetir si es el caso.

“La magia azul”: Esa frase nació y se dio en una manera de agradecimiento a la hinchada. Nace de un día que llevan una bandera grandísima, afuera de la sede, y una pancarta con unas figuras bien bonitas. Buscaba una manera de darle el sello mío para que se identificara la gente con las cosas buenas que estaban pasando y nació así. Aquí está el “Solo Millos Loca” y para no ser igual, quise hacer algo personal y apareció eso. Se ha dado bien afortunamfne, se ha pegado el eslogan.

Continuos cambios de look: Siempre intentamos estar cambiando de look, mi señora es la que se pone la ‘10′ ahí con eso, pero eso hace parte de la autenticidad de cada persona. Todo el mudo me recochó, me molestó y la vaina, pero qué le vamos a hacer. Me hice los cambios y la señora mía dijo: “Eres demasiado feo”, después llego al camerino y todo el mundo burlándose, incluso en la Seleccion. Al menos suma algo porque todo el mundo va a estar riéndose, sirve para bajar la carga emocional.

Segundo semestre

Siempre hay que buscar el título: En Millonarios siempre se tiene la obligación de ir por el campeonato, los jugadores entedemos eso y los que estamos grandes sabemos y queremos guiar a los jóvens para eso. Lo que ganamos ya pasó y hay que trabajar por lo que se quiere, esa es la ambición del grupo en general y es lo que uno intenta impregnarle a la mayoria de jóvenes, que a lo mejor aún no lo entienden. Para eso está Macka (Silva), Fer (Uribe), yo, muchos jugadores grandes que pueden darle esa ayuda a los maás jóvenes y mostrarles que debes acostumbrarte a ganar y eso se hace ganando uno tras otro.

Defender el título de Liga y Copa: Es la meta. Pelear por la Copa, clasificarse a los ocho y entrar de nuevo en la pelea por el título. Vamos paso a paso porque son 20 partidos para saber manejar en cuanto a las cargas físicas. En todo el año hemos jugado 41 partidos y los jugadores no han tenido descanso, se deben manejar para seguir compitiendo porque es un desgaste importante. Considero que estamos haciendo las cosas bien, lo importante es tener la ambicion de seguir ganando.

Posible salida a futuro: Es la ambición de todo jugador, te preparas para mejorar y seguir creciendo, pero indudablemente estoy muy feliz acá con los profesores, compañeros y directivos. Estamos viviendo una etapa bonita y tenemos un gran equipo, esas cosas buenas se valoran, hay que disfrutarlas para seguir en esa senda. Es poco común ver ese ambiente que se maneja en Millonarios y uno como jugador quiere disfrutar.