¿Para dónde va la inflación y el cumplimiento de la Regla Fiscal en el país?

En Hora20 la caída en la cifra de inflación, pero también el reto que hay de cara a un aumento en el precio de los alimentos por cuenta de El Niño y del aumento en el precio del combustible. Después el análisis a las advertencias que hacen expertos sobre el eventual incumplimiento de la Regla Fiscal y el efecto que podría tener sobre la estabilidad económica del país. Por último, la hoja de ruta que construye el gobierno para la transición energética.

Vamos ahora con una advertencia que se ha levantado sobre el cumplimiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo que se presentó hace casi un mes por parte del Ministerio de Hacienda en el que se fijaron las metas de crecimiento económico, el valor promedio del dólar que se espera, el déficit fiscal de -4,3 por ciento para el 2023 y del -4,5 para el 2024, así como la definición del gasto primario que para este año sería de $309 billones y de $347 para el año entrante. Sin embargo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal planteó que puede haber un posible incumplimiento de la regla al no evidenciar una correspondencia entre gastos e ingresos estructurales, pues se dependerían del arbitramento de litigios por unos $15 billones de pesos. También se evidenciaría un deterioro del déficit fiscal de 1,2 puntos porcentuales, con lo cual se impone una presión a las cuentas de la nación o también lo que pueda pasar con el dólar, pues las cuentas están calculadas sobre un dólar a 4.600, cuando en junio se ha mantenido por debajo de los 4.200, cifra que tendría efecto en los ingresos petroleros y externos a la nación. De hecho, se plantea la preocupación por el efecto del gasto que representen reformas como la que se han planteado a la salud y las pensiones, pues el aumento del gasto sería del 0,7 por ciento, todo esto a pesar de que las dos últimas reformas tributarias han generado ingresos cercanos al 4% del PIB.

Sin embargo, el Comité asegura que el gobierno ha hecho bien en la reducción del déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, logrando reducir $10 billones, frente a las estimaciones de inicio de año, una medida que llevaría a que el galón de gasolina se ubique cerca de los $15.500 pesos. Sin embargo, el ministro Ricardo Bonilla, aseguró que el compromiso del gobierno es respetar la Regla Fiscal y no tener moratoria.

Lo que dicen los panelistas

María del Pilar López: profesora asistente e investigadora de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes y PhD en desarrollo económico, señaló que la inflación de alimentos ha caído marginalmente, “siguen subiendo a menor ritmo, pero hay diferencias entre inflación alimentos y la de núcleo que no es alimentos, de hecho, esa sigue subiendo y es mayor al incremento de mayo”. Por otro lado, dijo que el país debe estar atento al tema de incremento en el precio transporte, “el tema de la reducción de subsidio gasolina, el tema de Niño que pega a precios alimentos y que estamos esperando y arriendo que está ajustado a inflación y contratos son a un año y se están ajustando y eso conectado al choque negativo en vivienda que buscaba comprar y ahora desiste”.

Sobre la Regla Fiscal, aseguró que otra reforma tributaria no se va a dar, pero que el gobierno no tiene muchas alternativas, “lo del subsidio a gasolina es buena noticia, pero tampoco se ve la forma de que el gobierno busca gasto más eficiente, pues si esto se mantiene tendremos es deuda”.

Para Luis Fernando Mejía, economista y director ejecutivo de Fedesarrollo, es una buena noticia que inflación baje, “Colombia sigue teniendo inflación alta, muy por encima de la meta del 2 al 4 por ciento y en países pares de Colombia, que tienen números razonables es donde todos tienen inflación por debajo del 9″. Aseguró que no estamos en el rango meta del Banco República, “estamos lejos de la meta y los riesgos que seguramente se materializan en mayor o menor medida, el tema de ACPM es necesario y se hará después de elecciones y todo eso pondrá presión adicional a la inflación con componentes de indexación atado a precios corrientes; no hay que cantar victoria, sigue siendo alta”.

Advirtió que Colombia no ha logrado ajustar el gasto a la baja, pues advierte que los cinco grandes de la región sacando a Argentina y Venezuela, todos bajaron el gasto menos Colombia, “acá hay un tema de voluntad política para reducir el gasto y eso no es un asunto menor”, aunque sí dijo que el país tiene que dejar de pensar en que el anuncio de un gobierno o un sector sean billones en presupuesto, “hay cifras descomunales y la gente no le importa cuánto gasta un sector, sino los resultados que se obtienen en un sector con el gasto que se tiene”, con lo cual, dice que se debe pensar en el gasto con resultados.

Jorge Restrepo, economista y profesor en la Universidad Javeriana, director del Cerac, señaló que los precios siguen subiendo y que la carestía sigue en Colombia a un ritmo menor, “la gente sigue perdiendo poder y capacidad de compra, en precios alimentos sí han caído marginalmente en los últimos tres meses y creo que eso es lo que toca decir, porque parece que nos acostumbramos a una economía que logra subir los precios todos los meses porque estamos indexados”. Por otro lado, aseguró que el gobierno debe tener cuidado con facilidad en la que habla de controlar precios.

Explicó que la regla fiscal es el cinturón, “uno no adelgaza si se aprieta el cinturón, si es que está gordo; lo que estamos diciendo en últimas, es que el Estado está gastando más de lo que puede gastar”, en ese sentido, comentó que algo que hacen en muchos otros países y es hacer revisiones del gasto sectoriales como en educación, defensa y justicia, creo que todos estaríamos de acuerdo en que el gasto en defensa y justicia es de lo más ineficiente que hay y se puede revisar”.

Andrés Velasco, exviceministro Técnico y exdirector General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, explicó que los alimentos es el ítem de los cuatro que más pesa con el 24%, “ahí hay muchos bienes precederos y otros durables; es improbable que política gubernamental enfrente tantos bienes para que caiga, es un tema de oferta y demanda”.

Sobre el panorama fiscal, comentó que el gobierno colombiano siempre se enfrenta a un nivel de rigidez en el gasto con compromisos como el Sistema General de Participaciones, Regalías o lo que está destinado para instituciones como ICBF, “es importante abrir el debate de inflexibilidad del gasto, creemos que debe haber debate sobre el cambio en reglas de juego como salario mínimo que afecta cuentas de la nación; hay reglas en indexación del gato público que hace complicado hacer ajustes”.