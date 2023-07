Esteban Chaves, “frustrado y desilusionado”, a pesar de ser quinto en la etapa 10 del Tour

Esteban Chaves al cierre de la décima etapa del Tour de Francia. (Photo by Michael Steele/Getty Images) / MICHAEL STEELE

El colombiano Esteban Chaves (EF Education) dijo sentir “un poco de frustración y desilusión” después del quinto lugar en la décima etapa del Tour de Francia, en la que fue uno de los protagonistas de la fuga buena del día.

“Ha sido un día de mucho sufrimiento, una etapa muy dura, el equipo estuvo muy bien todo el día, siempre con un compañero en la escapada, y al final he entrado yo. Hemos rodado muy rápido, se notó que ayer fue día de descanso. Al final sentí un poco se frustración y desilusión”, dijo Chaves en la meta de Issoire.

Chaves (Bogotá, 33 años) lamentó una ocasión perdida para ganar una etapa en el Tour, algo que no pasa en la “grande boucle” con demasiada frecuencia. “Tuve en las manos la posibilidad de disputar una etapa del Tour de Francia, es la primera vez que me pasa. Seguiremos intentándolo, eso es lo que me caracteriza a mi y al equipo”, explicó.

Destacando los valores del coraje y la experiencia, Chaves señaló que “coger la escapada es difícil, pero ganar es de artistas”. “El deporte está lleno de valores, y lo hemos demostrado todos los que estábamos en la escapada”, concluyó.

Esteban Chaves se ubica en la posición 59 de la clasificación general del Tour de Francia, a 1h10′40″ del líder, el danés Jonas Vingegaard.