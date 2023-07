“Tenemos que recuperar a Cartagena”: Dumek Turbay en encuentro con 400 mujeres

Cartagena

El candidato a la Alcaldía de Cartagena, Dumek Turbay, tuvo un encuentro con más de 400 mujeres de la localidad 2 quienes lo invitaron para conocer de cerca sus propuestas para mejorar su calidad de vida en la ciudad.

“La preocupación que tengo por la ciudad como padre de familia de 3 niños, es la misma angustia que sienten ustedes madres, abuelas, tías, que hoy se encuentran aquí representando a sus familias. En Cartagena están sucediendo fenómenos que duelen y preocupan y eso lo tenemos que cambiar. Estamos perdiendo a Cartagena y eso no lo podemos permitir”, expresó Dumek Turbay durante el encuentro.

El candidato, mostró su gran preocupación por los altos índices de violencia de Cartagena y que están dejando en duelo a decenas de familias de la ciudad. “En el mes de junio presenciamos con horror que hubo 45 personas asesinadas a bala. Se volvió costumbre y nos estamos volviendo insensibles. Estoy aquí para decirles que nuestro papel es que podamos recuperar la ciudad. Los jóvenes no pueden seguir siendo asesinados ante la vista de todos y que no haya autoridad ni orden para ponerle freno a la masacre”, puntualizó.

Dumek, recordó cómo en cada barrio que llega, el clamor de las mujeres es por la seguridad y las oportunidades para los jóvenes. “Tú no puedes seguir permitiendo que Cartagena sea la prostituta de Colombia, nuestras jóvenes no pueden seguir sometidas a esto, me dijeron la semana pasada en el Mirador de la Bahía y es cierto. Vamos a luchar contra el hambre y la pobreza pero estamos perdiendo a Cartagena así que la gran pelea es contra la violencia y la inseguridad”, puntualizó Dumek.

Turbay Paz, asistió a este espacio en compañía de su esposa Liliana Majana, lideresa comprometida con los derechos y las oportunidades de las mujeres.