Listos los avales del partido Liberal, Atilano Giraldo,gobernación y Álvaro Arias alcaldía

Armenia

Se prende la campaña política en el Quindío, el partido Liberal entregó oficialmente los avales a los candidatos a la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre.

En el Armenia Hotel al norte de la ciudad se dieron cita los militantes del partido liberal, las representantes a la Cámara Piedad Correal, Sandra Aristizabal, el secretario general del partido Jaime Jaramillo, los candidatos a los diferentes cargos y decenas de simpatizantes que, con banderas, trapos, camisetas rojas asistieron al evento de entrega de avales de esta colectividad.

Los avales a la gobernación del Quindío y la alcaldía de Armenia

Atilano Giraldo que ya había recibido el aval del partido en Bogotá acompañó el acto donde le fue entregado el certificado de aval a Álvaro Arias como candidato a la alcaldía de Armenia.

Atilano Giraldo candidato a la gobernación del Quindío, Álvaro Arias candidato a la alcaldía de Armenia Ampliar

El mensaje del secretario general del partido

Jaime Jaramillo que asistió de blanco a la reunión, hizo un llamado a la unidad del partido frente a los candidatos y las elecciones regionales del 29 de octubre del 2023.

Injerencia de la exalcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia en los avales

El secretario del partido al consultarle sobre este tema manifestó “son rumores políticos, son cuentos frente a la entrega de avales, pero hemos sigo juiciosos en la entrega de avales donde reunimos los mejores perfiles”

Credibilidad del partido Liberal

Frente a candidatos y actuales congresistas y alcaldes involucrados en temas de corrupción, Jaime Jaramillo secretario del partido indicó “A los electores hay que decirles que son candidatos no es el partido, el partido trasciende a las ideas, porque no representan los ideales del partido liberal, son personas no es la institucionalidad”

Avales del partido liberal para candidatos a las alcaldías de los municipios del Quindío

Calarcá, Jorge Iván Avendaño

Circasia, Jhon Mario Liévano

Quimbaya, Jaime Andrés Pérez Cotrino

Montenegro, Mónica Botero

Salento, Gabriel Alonso Gaviria

La Tebaida, Javier Cardona

Filandia, María del Carmen Castaño

Génova, Diego Fernando Sicua

Concejo de Armenia, candidatos con aval Liberal

1. Jorge Eliecer Gaitán Bedoya

2. Diego Fernando Torres Vizcaino

3. Carlos Fernando Benítez Zapata

4. Johnny Leandro Vargas Sánchez

5. Christian Calimo Fernández Morales

6. Jhon Edison Echavarría Barreto

7. Jefferson Steven Perdomo

8. Graciela María Villa Aldana

9. Stefany Castellanos Muñoz

10. Jhon Harold Marion Villamizar

11. Aurelio Pavas Manrique

12. Oscar Julián Osorio Arbeláez

13. Yuliana Anyeli Restrepo Muñoz

14. Valentina Vargas Romero

15. Mónica Lucia Ángel Toro

16. Claudia Marcela Alarcón Benavides

17. Víctor Julio Velandia Alvarado

Asamblea del Quindío, candidatos con aval Liberal

1. Rodrigo Alberto Castrillón

2. Jorge Hernán Gutiérrez

3. Jhon Freddy Cerón Rojas

4. Álvaro Díaz Rodríguez

5. Enna Lorena Rincón Sánchez

6. Daniel Alejandro Gómez Cárdenas

7. Ana Yesenia Romero Suarez

8. Silvia Paola Bolívar Martínez

9. Lorena María Guevara Aldana

10. Freddy Valencia Cardona

11. Carlos Alberto Hernández Hernández

