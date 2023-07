Catalina Usme: “No vamos a ir a participar; queremos llegar a una final del mundo”

Catalina Usme y Nelson Abadía dialogan durante un entrenamiento de la Selección Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

Catalina Usme, una de las principales referentes de la Selección Colombia femenina, expresó la ambición que tiene el combinado nacional de ir a hacer historia en el Mundial de Australia/Nueva Zelanda. La goleadora histórica del equipo aseguró que viajan al certamen buscando llegar a la final.

“La pagada de derecho a piso, porque cuando uno se enfrenta por primera vez a un Mundial, uno va con los ojos cerrados, no sabes a qué te vas a enfrentar y ese primer Mundial para nosotras fue darnos cuenta de que debíamos mejorar en un montón de cosas”, recordó Usme sobre la participación en la Copa de Alemania en 2011, donde Colombia se despidió en fase de grupos.

Y añadió “2015 (Canadá) fue darnos cuenta de que podíamos hacer un poco más, que no nos podíamos limitar con lo que hacíamos, pasar a la siguiente fase fue supremamente especial, pero este es completamente diferente, en todo sentido de la palabra”.

Finalmente, resaltó de este nuevo certamen que está por comenzar que el equipo no puede ir con la mentalidad únicamente de pasar de ronda, sino que tiene que aspirar a más, teniendo en cuenta el gran momento de todas las jugadoras.

“Este equipo ya tiene la convicción de que no vamos a ir a participar, no vamos a ir a pasar de ronda, porque no tendría sentido que nos preparemos cuatro años para ir a pasar de ronda y tiene la certeza de que queremos llegar a una final del mundo, de las únicas que va a depender es de nosotras y de lo que podamos hacer dentro del campo. Con la certeza absoluta de que este Mundial va a ser muy diferente para nosotras y con la confianza de que sabemos a que nos enfrentamos, sabemos qué es competir en un Mundial y sabemos que tenemos que competir a tope, todas en nuestro mejor nivel y eso también es importante”, comentó.

La Selección Colombia se ubica en el Grupo H de la Copa del Mundo junto a Alemania, Marruecos y Corea del Sur. El equipo de Nelson Abadía estará debutando en el certamen el próximo lunes 24 de julio a partir de las 9:00PM.