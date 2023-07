Acierto Inmobiliario tiene más de 2 mil viviendas retrasadas en sus entregas

Medellín, Antioquia

Más de dos mil unidades habitacionales en el Valle de Aburrá y Bogotá tienen retrasos en su construcción, están paradas o no han sido escrituradas, por la grave situación económica de Acierto Inmobiliario, una de las constructoras más tradicionales de Medellín, pero que vio afectada sus finanzas, por diferentes razones logísticas, de financiamiento y pandemia.

Esta constructora inició el 2023 con todas sus obras paralizadas, conjuntos residenciales en Medellín, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado y Bogotá; algo, que varios de los afectado decían, se veía venir, por los constantes retrasos reportados en obras, que, en algunos casos, incluso se debieron entregar hace uno o dos años.

Fueron al menos 18 los proyectos suspendidos, lo que puede generar una crisis habitacional, debido a que esto se suma a la falta de vivienda disponible en el Valle de Aburra. Los conjuntos residenciales son tanto de Vivienda de Interés Social y también NO VIS.

Uno de los proyectos es Madera Fresca, ubicado al norte del Valle de Aburrá, donde quienes adquirieron los apartamentos firmaron los documentos en el año 2020, con promesa de entrega del 2023, sin embargo, estas se podrían retrasar hasta 2028, como el caso de Dianis Muñoz.

“En el año 2021 hice la compra en mayo y la constructora me prometió la entrega del primer semestre del 2023. Hice varias solicitudes de informe de avance de obras y fue imposible, nunca contestaron… Este año les pregunte personalmente y allí me dan a saber que ya no será para este año, sino para el 2025, nosotros los afectados pagamos una firma de ingenieros y nos dicen que técnicamente es imposible esa fecha, porque necesitan 22 meses y las obras están paralizadas”, relató la afectada.

Los retrasos en estos proyectos, que son VIS, provocaron que cientos de familias perdieran la oportunidad de recibir un subsidio de Mi Casa Ya o de Caja de Compensación, pero además, deben asumir nuevos costos sin saber cuándo podrán disfrutar sus viviendas.

Como Madera Fresca, en el municipio de Bello se tienen afectaciones en proyectos como Madera Viva, Nativa Madera, Mi Mundo, Málaga y Vive a tu ritmo.

Cesar Restrepo compró en el proyecto Vive a tu ritmo y asegura que luego de un gran esfuerzo económico no sabe dónde están sus recursos.

“Cuando intentamos retirarnos nos amenazaron, que si nos retirábamos nos entregaban la plata en año o año y medio. Cuando salió el desistimiento, nos cobraron el 20%, cuando nuestra carta era el 10%. Nos amenazan cuando ellos son los que incumplen”, explicó el afectado.

Al sur del área metropolitana de Medellín, también hay proyectos afectados, como Territorio Verde, donde compró Mariana Sierra, quien dice que se siente estafada y desprotegida, explicó que, si quieren hacer un desistimiento, les dicen que los dineros no se los devuelven sino hasta dentro de varios años y que las paras se deben a falta de personal y no a problemas económicos.

Denunció, además, que pese a la suspensión de obras los obligan a seguir pagando o les imponen una multa. Mariana Sierra compró un apartamento en el proyecto Territorio Verde en el 2021 y aún no sabe cuándo inician las obras.

“No han tirado ni un primer piso, hay como una inundación o filtración de la quebrada, las obras están abandonas. Lo que dice Acierto es que la obra está parada y no da solución y la solución de ellos es decir que esperar que porque tienen plazo para empezar obras hasta el 2025″, detalló.

Manifestó que, para familias trabajadoras, es muy difícil seguir pagando un arriendo, más el apartamento, sin saber cuándo van a poder disfrutar sus propiedades.

Al sur Acierto Imboliario tiene dificultades en proyectos retrasos en proyectos como Territorio Verde, San José Natura, Flora, La Europea, Bosques de Luz y Guatapurí.

Justamente, al sur queda el proyecto Flora, uno de los que más retrasos tiene, porque se supone que debió hacerse la entrega en el 2020 y las obras no avanzan. Fernando Álvarez, uno de los compradores.

“A las personas de esta primera etapa de proyecto los engañaron, firmando otrosí, para ampliar los plazos. Se tienen diez pisos construidos, pero siguen paradas”, enfatizó.

Natalia Osorio compró en el proyecto Guatapurí, donde, aseguran que ya hubo punto de equilibrio, por lo que la fiducia ya desembolsó los recursos, pero nadie sabe en dónde se invirtieron.

“La fecha de entrega era el primer semestre del 2022, a partir de noviembre del 2022 las obras están paradas, nos dijeron que, por vacaciones, en enero nos dicen que Bancolombia no había desembolsado un crédito”.

En Medellín también hay para de trabajos en los proyectos Primavera y Otoño, ubicados en la exclusiva zona de la Avenida Las Palmas.

Los problemas de Acierto Inmobiliario no solo son en Medellín, los proyectos Atalaia y Aragón estuvieron parados y sus compradores dicen que les van a entregar sin cumplir todos los compromisos.

Aparte de estos proyectos paralizados, también hay varios proyectos que ya se entregaron, pero que, incluso dos años después, no han sido escriturados, por lo que sus propietarios no pueden disponer de ellos.

¿Qué dice la constructora Acierto Inmobiliario?

Reconoce que las tasas de interés, el precio de la materia prima, los cierres de pandemia y otras circunstancias generaron la suspensión de todas las obras que adelantaba la constructora, que inició el año con todo parado.

“En enero todo estaba frenado y a junio 30 ya tenemos el 50% de las obras reactivadas, el 90% de los proyectos entregados en escrituración y con una expectativa de bajar el endeudamiento”, señaló Juan Guillermo Barrera, gerente desde este 2023 de Acierto Inmobiliario.

Según Acierto Inmobiliario, proyectos como Atalaia, Aragon, Primavera, Lagos y Podium avanzan, además se cedió los derechos sobre Olivia Ciudad Coltejer.