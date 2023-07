Comité No Más Peaje insiste en ilegalidad de contrato de caseta de Turbaco

Cartagena

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) lideró una reunión con la Gobernadora de Bolívar (e) Sandra Schmallbach; los alcaldes de Cartagena y Turbaco, William Dau y Guillermo Torres; congresistas y funcionarios de la concesión Autopistas del Caribe, con el propósito de plantear escenarios para definir el futuro de este proyecto.

El tema principal fue el peaje de Turbaco. La ANI aseguró que la propuesta consiste en suspender el cobro por un año a los vehículos livianos y de servicio público mientras se definen los estudios de reubicación. Para los automotores de categorías III a la VII sí se mantendría la tarifa en ese lapso.

Ángel Barreto, integrante del Comité No Más Peaje, calificó esta reunión como un “fracaso”, teniendo en cuenta que se hizo a espaldas del pueblo. Este grupo que ha mostrado su clara posición de rechazo insiste en que el contrato no es legal y este punto de cobro no debe estar ubicado en jurisdicción de Turbaco.

“Iba a hacer una reunión a espaldas del pueblo, nosotros filtramos la información. No fue el Gobernador, no fue la presidenta (e) de la ANI, no vino el ministro de Transporte, simplemente vinieron a decir sobre las connotaciones garrafales si ese contrato se liquida. Nosotros no hemos dicho que ese contrato se liquide, simplemente insistimos en que el peaje de Turbaco no debe estar ahí porque no hay obras que beneficien al municipio pues van a hacer 25 kilómetros de vías nuevas entre Arjona y el Viso”, expresó.

De acuerdo con Barreto, el cobro que se hace en la caseta de Gambote, ubicada cerca de la Cruz del Viso, sirve para financiar el mantenimiento de esta importante vía. “Con el peaje del Viso tienen para sostener la vía, las otras obras serán para el Atlántico entonces que quiten el peaje de Turbaco y se lo lleven para el Atlántico”, resaltó.

El Comité No Más Peaje ve como viable la propuesta hecha por la Agencia Nacional de Infraestructura sobre la mesa, pero insistieron en que el contrato no es legal.

“Es una propuesta viable lo que sucede es que el contrato no está legalizado, no hay un cierre financiero, no hay la documentación que hemos requerido. Lo que pedimos es que sea legal, ahí podemos hablar, pero es que no han mostrado la documentación y todavía no han sido capaces de presentarlo. Es una falacia que sin el peaje de Turbaco no hay mantenimiento de vías porque quedan otros tres peajes ubicados en Bolívar en menos de 60 kilómetros”, puntualizó Ángel Barreto.