Exministros de Hacienda critican la estructura del Ministerio de la Igualdad

Recientemente desde La Guajira el gobierno firmó los decretos con los cuales se reglamentó el funcionamiento del Ministerio de la Igualdad. Hoy se conocieron las reacciones de los exministros de hacienda José Antonio Ocampo y José Manuel Restrepo sobre la necesidad y el tamaño que tiene la nueva cartera.

El primero en dar a conocer su opinión fue Ocampo, exfuncionario del gobierno Petro, y quien cestionó la cantidad de funcionarios propuestos para esta entidad. “La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco sino máximo dos viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos”, apuntó Ocampo en su cuenta de Twitter.

Posterior a la publicación del trino de Ocampo, el también exministro de hacienda, José Manuel Restrepo, coincidió con esta percepción. En su comentario se refirió al impacto que esta nueva cartera puede tener sobre las finanzas del país.

“Lo que se propone no tiene justificación ni fiscalmente ni por razones de eficiencia del gasto o por simple efectividad. Se vuelve exceso de burocracia”, indicó Restrepo.

Desde otros sectores económicos gremiales también han llegado críticas al Ministerio de la Igualdad. El saliente presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Francisco Lloreda, señaló que hay funciones de este ministerio que ya desempeñan otras entidades del Estado, por lo que concluyó que la creación de la nueva cartera es innecesaria.