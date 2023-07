Alejandro Restrepo: Hubo interés del exterior, pero el compromiso con Pereira es grande

Alejandro Restrepo, entrenador del Deportivo Pereira. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP) (Photo by JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images)

Deportivo Pereira sigue soñando en grande a nivel internacional. El conjunto matecaña viene de clasificarse a la fase final de la Copa Libertadores 2023, luego de sacar un valioso empate a cero en Chile ante Colo-Colo que lo dejó como segundo del Grupo F.

Alejandro Restrepo habló en Deportes Caracol Domingo sobre la planificación para el segundo semestre del año y las incorporaciones que espera cerrar para luchar no solo a nivel internacional sino también local con la Liga y Copa Colombia.

Asimismo el estratega antioqueño indicó que tuvo varios sondeos del exterior, pero le dio prioridad al proceso que adelanta con el Pereira desde 2022.

Ilusión para el segundo semestre

Segundo semestre, a por todo: Considero que seguimos buscando ser competitivos. En la medida que compitas bien, los jugadores entiendan la idea de juego y cómo nos comportamos como equipo, tendrás más posibilidad de estar en instancias definitivas. Ya ganar títulos lo sabrás a medida que el campeonato vaya avanzando y más sabiendo cómo es el formato de nuestra liga. Creo que vamos por el camino de seguir siendo muy competitivos. Lo mostramos a nivel internacional y ojalá en el segundo semestre lo traslademos a la Liga y los octavos de final de la Copa, torneo que te da un título más y la posibilidad de ir a un torneo internacional.

Futuro en Copa Libertadores: Uno ya en una instancia tan competitiva y linda de la Copa no debe estar pensando en escoger rival. Hemos mirado bien los lugares a los que podríamos ir. Hay dos clubes en Buenos Aires, dos en Río, Sao Paulo, Paranaense y Quito. Habría que hacer una planificación especial dependiendo de los viajes y trayectos. Nuestra responsabilidad está en un partido súper competitivo, muy difícil y debemos preparanos bien pensando en clasificar.

Altas para el segundo semestre: Confirmadas están Jimmy Congo y a falta de algunos detalles del contrato, Cristian Blanco. También está el regreso de Emiro Garcés, que estuvo seis meses por Europa y ha llegado muy maduro, para nosotros es un gran activo… Estamos atentos a los posibles movimientos. Tenemos jugadores que llegaron a préstamo, pero creo que uno más en la parte de adelante y en el mediocampo. Tenemos una plantilla generosa en cantidad y es mirar dónde reforzar en calidad para que el equipo se vea compensado.

Caso Atlético Nacional: Con (Jefferson) Duque no hemos conversado, además que está en Nacional. Es un jugador que conozco porque lo dirigí y sé de su calidad… Aldair (Quintana) es propiedad de Nacional y tiene seis meses más de contrato, llegó por un año.

El proceso continúa

Feliz en el club: Ha sido un año de nuestra estadía en Pereira. Estamos muy felices y contentos por lo que el grupo de jugadores y el cuerpo técnico ha logrado conquistar: el título de Liga y ahora esta buena presentación en Copa Libertadores. Le doy un gran valor a los futbolistas que estuvieron para el título y los que ahora están.

Hay Alejandro Restrepo para rato: Hemos tomado la decisión, aunque ya estaba tomada, de cumplir nuestro contrato hasta final de año. Continuamos en este momento en el Deportivo Pereira por lo que tenemos al frente y el grupo que se ha construido... Hemos tenido conversaciones en el club. Ellos y nosotros estamos muy contentos, pero el contrato es hasta diciembre como se hizo desde que llegamos. Se firmó a un año con posibilidad de extender si se clasificaba a un torneo internacional y así se está.

El proceso no tiene techo: No paramos de construir. A los seis meses del título, el equipo se desarmó. Se nos fueron casi 20 jugadores y llegaron 22. En el camino hemos ido trayendo también. Esa construcción ha sido permanente, como debe ser. El fútbol cambia, la vida evoluciona y todo se mueve, uno no puede ser ajeno a eso. Lo importante es el conocimiento que tenemos de la plantilla y las novedades y características de los jugadores. Una de las claves está en no ponerse un techo sino seguir avanzando y ver en cada competición una posibilidad de ser mejores.

Ofertas para salir del Pereira: Supimos del interés de grandes clubes, incluso de afuera, pero el compromiso es muy grande ahora. Se dio la palabra de que si estábamos en estas instancias, se buscaba poder continuar con el proyecto que iniciamos y ahora estamos enfocados en el segundo semestre y la Copa Libertadores… De afuera fueron solo preguntas y comentarios con gente de nuestro entorno, pero nada puntual.