“No me pueden obligar a participar de un partido al que no me invitaron”: Marelen Castillo

Recientemente, la que fue fórmula vicepresidencial del excandidato Rodolfo Hernández y ahora representante a la cámara, Marelen Castillo, presentó una solicitud al Consejo Nacional Electoral para poder tener su propio partido político. La idea es que le reconozcan la personería jurídica para poder conformarlo con sus más cercanos colaboradores a la mayor brevedad posible.

Por esta razón, Castillo estuvo en 6AM de Caracol Radio e inició aclarando lo siguiente: “Yo no soy militante del partido de Rodolfo Hernández, yo participé como fórmula vicepresidencial por un grupo significativo de firmas, pero cuando se crea a mí no me invitan y para ser militante hay que aceptar estatutos y hacer parte del partido”.

Además, añadió: “No quiero ser parte de la Liga porque he sido víctima de violencia política, fui usada, porque eso es lo que hacen con nosotras las mujeres, como fórmula vicepresidencial. Yo tengo libertad y la tranquilidad de decir dónde quiero estar y dónde no quiero estar”.

Por otra parte, aseguró que no podría hacer parte de otro partido político, si así lo quisiera, por temas jurídicos como lo es la doble militancia. “No es que esté moviendo por mover, estoy de acuerdo con que no se creen más partidos, pero por eso debería dejar militar y que nos respeten sobre todo como mujer, porque hoy las mujeres tenemos una posición” señaló la representante a la Cámara.