Meditación: ¿cuáles son las enfermedades y síntomas que ayuda a controlar?

La meditación es una práctica que con el paso de los años cada vez se vuelve más común, esto debido a que las investigaciones han señalado que esta acción tiene distintos beneficios con respecto a la salud. Algunos de los aspectos positivos sobre la meditación es que permite ayudar a controlar síntomas y enfermedades.

Aunque la meditación es una práctica milenaria, hasta hace poco es que ha empezado a ganar reconocimiento a nivel mundial. De hecho, distintos expertos en la salud recomiendan esta acción.

Ahora bien, la meditación ha ganado un lugar importante en la investigación, justo por esto es que se han desmitificado diversas afirmaciones. Por ejemplo, se ha detallado que la gente puede meditar en cualquier lugar, esto sin importar si hay ruido, personas, o desorden. Es decir, no se necesita un espacio rodeado de tranquilidad, tal como se suele creer.

Asimismo, la fama de la meditación en los últimos años se debe a que es una práctica que no es costosa, porque no requiere algún elemento o dispositivo electrónico. No obstante, muchas de las personas deciden apoyarse con meditaciones guiadas.

Las meditaciones guiadas se pueden realizar de varias maneras, entre las que se encuentran escuchar un audio realizado por un experto que vaya indicando qué hacer, pagar un curso o taller; o contratar a un experto que tenga las habilidades y el conocimiento sobre cómo hacer que las personas puedan concentrarse.

Adicionalmente, la meditación representa beneficios con respecto al bienestar y la vida, pues puede llevar a tener una nueva perspectiva de las situaciones que generan preocupación; ayuda a enfocarse en el presente; a reducir las emociones negativas; a aumentar la imaginación y la creatividad, así como la paciencia, la tolerancia, y la autoconciencia. Otros aspectos derivados de la meditación son que mejora la calidad del sueño y causa que las personas que se suelen estresar puedan tener calma a lo largo del día.

En cuanto a las enfermedades y síntomas que ayuda a controlar la meditación el reconocido centro de salud Clínica Mayo comentó que: “La meditación también podría ser útil si tienes afecciones médicas, especialmente las que empeoran con el estrés.”

Con lo anterior, el centro de salud realizó una lista de cómo ayuda la meditación en el bienestar físico. “Algunos investigadores sugieren que la meditación puede ayudar a controlar los síntomas de afecciones como: ansiedad, asma, cáncer, dolor crónico, depresión, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, síndrome de colon irritable, problemas de sueño, y cefaleas tensionales”.

Por otra parte, la Clínica Mayo contrastó lo mencionado por algunos expertos, y mencionó que algunos consideran que falta más investigación sobre los beneficios de la meditación en la salud. “Si bien un número creciente de investigaciones científicas apoyan los beneficios para la salud de la meditación, algunos investigadores creen que todavía no es posible sacar conclusiones sobre los beneficios posibles de la meditación”