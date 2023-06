Ángela Posada: “los pasajeros del Titán no sintieron nada”

El sumergible Titán de la empresa OceanGate. (Foto: Ocean Gate / Handout/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Agency

En 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló la periodista científica y escritora, Ángela Posada, sobre los retos y ventajas que traen consigo las expediciones en lo más profundo del océano, sobre todo después de la desaparición del sumergible Titán en la tarde del domingo 18 de julio. De hecho, Posada estuvo presente en una de las expediciones a la fosa de Atacama, que se encuentra a 8 mil metros de profundidad.

En esta inmersión se llevó primero a dos científicos expertos. Al momento de la inmersión de Posada hubo un problema con el sonar, por lo que su descenso no se pudo llevar a cabo. No obstante pudo sumergirse en una inducción. “La exploración es arriesgada, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo”, afirmó la periodista.

No obstante, según Posada, las expediciones, en cualquiera de sus formas, son necesarias, “si no hubiera sido por los exploradores no hubieramos descubierto a américa, tampoco hubiéramos llegado a la luna”, afirmó. Sin embargo, también advierte que las expediciones de este tipo, las cuales conllevan tantos riesgos, deben llevarse por equipos científicos y que desea contribuir a los avances científicos.

El testimonio de Posada sobre el descenso da cuenta de la cantidad de luz que va disminuyendo a medida que las naves bajan. “Cuando tú desciendes, los primeros 100 metros no hay luz. Más lejos es completa oscuridad. Cuando vas bajando comienzas a ver una diversidad de colores por la luz: empieza con un azul claro, luego oscuro, azul cobalto, negro y por último negro tinta”, relató.

Otra de las características que más destacan sobre el mar, -el cual se divide en la piel del océano, que son los primeros 100 metros, la zona media noche, la zona abisal, y la zona hadal, nombre que viene del dios del infierno, Hades-, de acuerdo a Posada, es la presencia de luces neones, rojizas y azules, así como de los residuos de los animales que se conoce como nieve marina y que sirve de alimento para los animales que viven en la completa oscuridad.

De acuerdo con Posada estar en el fondo del océano es “es estar metido dentro de una galaxia viva” por las criaturas bioluminescentes, “se ven como pequeñas galaxias”, afirmó. También comentó que es muy difícil ver los extraños especímenes que se han conocido que provienen de lo más profundo, “tienes que tener mucha suerte para ver los monstruos marinos”, reveló.

Sumergible Titán

La periodista y escritora afirmó que “hasta la semana pasada los sumergibles, de investigación y de recreo no tienen que tener certificado obligatoriamente, pero muchos lo hacían porque es lo lógico. La certificación es testearlos y ponerlos a prueba”, afirmó. Según Posada, estas naves deben someterse a una cámara de presión especial, en la cual, muchas veces, estos elementos se parten, pero muchas veces no lo hacen.

Así las cosas, la empresa no certificó el sumergible, “una cosa es llevar exploradores y otra cosa es llevar turistas con un espacio más grande”, opinó la periodista. Por otro lado, también reprocha que el accidente pudo deberse a que el sumergible era experimental y hasta ahora se encontraba en pruebas.

También explicó la principal hipótesis de la muerte de los cinco pasajeros: implosión. “Lo que sucede dentro del mar es presión hidrostatica. En el sumergible tenían el equivalente a 375 atmósferas. Eso se traduce a 5.500 libras de empuje y de fuerza negativa. Es como tener un peso enorme en cada centímetro de tu cuerpo empujando hacia adentro”.

De acuerdo con su punto de vista, los pasajeros no tuvieron ni idea de lo que les pasó “porque pasa en un segundo”. Además de concordar con el ruido que se oyó el domingo, el cual pudo deberse a la implosión.