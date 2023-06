Juan Moreno: Sea Álvaro o yo el que tape, lo importante es que el equipo gane la estrella

Juan Moreno, portero de Millonarios ante la ausencia de Álvaro Montero por su convocatoria a la Selección Colombia, resaltó el empate de su equipo 0-0 en su visita a Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Moreno se refirió al retorno de Montero y la posibilidad de que esté ataje en el juego definitivo por el título el próximo sábado.

Del duelo en territorio antioqueño, el portero comentó: “muy contento, veníamos buscando un resultado positivo para ir a Bogotá con una ventaja, entre comillas. Mantuvimos nuestro arco en cero que fue fundamental. Vamos con mesura, con mucha humildad, vamos a descansar y pensar en lo que se viene el sábado”.

Pese a que Nacional no generó mucho peligro, Juan Moreno destacó en tres atajadas, calificando la más dura de ellas: “la de Dorlan siempre fue complicada porque fue un balón que afortundamente respaldo con el cuerpo, me pega en las costillas. No entró, para eso estamos, para aportar, como arquero siempre queremos que no nos entren esas pelotas, habíamos estudiado muy bien a este equipo, son muy buenos en la media distancia, ahora a pensar en lo que se viene que es lo más importante”.

Mientras que de las virtudes del equipo en la capital paisa resaltó: “fuimos equilibrados en todas nuestras líneas, en defensa y ataque el equipo estuvo muy compacto. El palo dos veces nos negó el gol, hubiese sido maravillos irnos con una ventaja. Estamos contentos con el trabajo, esperando ya ahorita en Bogotá que esté todo el grupo”.

Y añadió sobre lo que deben sostener para conseguir el título en casa. “Mantenernos unidos como equipo, como grupo, como profesionales. Hay que tener mucha mesura, Nacional es un rival muy fuerte, no nos podemos confiar de que sacamos un empate acá. Como lo decía anteriormente, ahora vamos a Bogotá, con nuestra gente y nuestra hinchada, seguramente El Campín va a estar a reventar. Ojalá podamos lograr esa estrella que tanto anhelamos”.

Moreno también agradeció la despedida masiva de los aficionados cuando partieron a Medellín. “Yo estoy maravillado, lo que pasó en el Aeropuerto de Bogotá fue algo que no tiene explicación, no tengo palabras para describir ese momento. La gente en el respaldo cada año hacia nosotros ha sido muy bueno y en lo personal hacia mí ha sido muy importante. Años anterores no había tenido un buen nivel, regularidad, y la hinchada me respaldó. Estoy muy contento por ello y esperemos que el sábado la fiesta sea nuestra”.

Finalmente, hizo un balance de sus más recientes actuaciones: “en lo personal estoy muy contento, muy feliz, por los partidos que he venido haciendo, no solamente estas dos finales sino anteriormente, y gran parte de esto se lo debo también a Álvaro. La competencia con él ha sido muy transparente”.

“Con el respeto de los arqueros con los que he estado anteriormente, pero creo que con Álvaro he sentido más feeling, tenemos una relación donde nos decimos las cosas de frente, nos las decimos con respeto y para eso estamos, seguramente él está muy contento y muy ansioso de que llegue el sábado. Sea él o sea yo el que esté tapando, el que sea, lo importante es que el equipo gane y que logremos esa estrella”, concluyó al respecto.