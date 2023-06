Inician operativos de control para vigilar a conductores que no han renovado la licencia

Pereira

Desde la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, hacen un llamado a los conductores, tanto de automóviles, como de motocicletas e incluso de camionetas o vehículos más grandes, a que cumplan con la normatividad vigente sobre la licencia de conducción, ya que, una vez se terminó el plazo para la refrendación del documento, todos aquellos que no hayan realizado el trámite, estarían incurriendo en una falta que acarrea una sanción monetaria.

Así lo explica Rodrigo Perlaza, director operativo de la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas.

“Quienes no tengan la licencia refrendada, se les impone una orden de comparendo en el evento que estén circulando o manejando el vehículo con la licencia vencida, conforme a la resolución 3027. Es de anotar que ha venido rondando una noticia, que no es cierta, relacionada con que se ha ampliado el plazo para la refrendación de las licencias de conducción, lo que hizo el Ministerio de Transporte fue ampliar la cobertura de los certificados médicos que anteriormente solo servían en el área metropolitana, o sea, los organismos de tránsito de Pereira, Dosquebradas o La Virginia, y dejaba por fuera los expedidos en Santa Rosa; ya con esa modificación del Ministerio, los certificados de Santa Rosa son válidos en cualquier oficina de tránsito de Risaralda, pero esto no quiere decir que se haya generado una ampliación en la fecha de vencimiento de las licencias de conducción”, aclaró.

Las sanciones entran en vigencia a partir del miércoles 21 de junio de 2023, es decir, si a una persona que va manejando le solicitan el pase y no se encuentra renovado, le podrán imponer una multa tipo B, esta equivale a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes.

Adicional a esto, se puede llegar a la inmovilización del vehículo, mismo que deberá ser transportado por una grúa hasta el sector avalado por la administración municipal, el valor de este traslado y la salida de los patios tiene un costo que se suma a la sanción.

“Se iniciará con el procedimiento de sanción para aquellos conductores que estén operando un vehículo sin la licencia de conducción vigente. Es de anotar que dentro del procedimiento administrativo sancionatorio que se le impone a una persona por conducir con la licencia vencida, puede llegar hasta la inmovilización del vehículo, en el evento que, dentro de los 60 minutos siguientes al inicio del procedimiento, no llegue alguna persona a recibirle el automotor, si no se trae a una persona para que continúe la marcha del vehículo, este será inmovilizado y deberá asumir los costos del patio y grúa. Esta sanción está alrededor de los 300 mil pesos, más lo demás costos administrativos”, aclaró el funcionario.

Una vez transcurrida una hora, el procedimiento seguirá según lo estipula la ley, por lo que es importante que las personas que aún no han realizado el trámite de refrendación del pase, sea para conducir carro o motocicleta, lo realicen en el menor tiempo posible, entre tanto, no podrá conducir.