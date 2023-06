En Manizales hay 89 adultos mayores en situación de mendicidad

Manizales

Cuatro adultos mayores están hospitalizados en la clínica Ospedale de Manizales, muchos llegan allá solos y sin alguien a quien acudir, situación que genera rechazo y preocupación pues a la fecha hay 89 adultos mayores en condición de calle por el abandono en el que viven. Valentina Alzate Ruiz, Coordinadora de la Unidad de Protección a la Vida, de la Secretaría de Gobierno de Manizales habla sobre el trabajo que se viene haciendo con esta clínica y demás instituciones requeridas para brindar protección a estas personas.

“Día a día se viven casos de adultos mayores abandonados en Manizales, normalmente realizamos un proceso de traslado a las instalaciones de la Unidad y activamos la ruta en atención médica donde ellos son traslados y acompañados por el equipo psicosocial de la unidad, donde se realizan unos chequeos clínicos y se les brinda todo un proceso institucionalización con la finalidad de que cambien sus calidades de vida. Actualmente tenemos una cifra de 467 habitantes de calle, de los cuales tenemos 89 casos de adultos en condición de abandono social y actualmente hemos realizado procesos de institucionalización de 43 ciudadanos adultos mayores, destacó la funcionaria de la Secretaría de Gobierno de la capital caldense.

Conozcamos el caso de Arcesio Vidal Blandón, un adulto mayor en condición de calle que llegó a Clínica Ospedale Manizales a través de la ruta de atención establecida por la Unidad de Protección a la Vida, de la Secretaría de Gobierno de Manizales uno de los 89 casos de adultos mayores abandonados que hay en la ciudad.

“Yo soy pobre toda la vida, quedé huérfano de padre y madre desde los cuatro años y desde ahí vengo rodando en el mundo, aquí y allá, pues así en hospitales no, hasta ahora, yo me mantenía por ahí trabajando, no más cogiendo cafecito”, relató este adulto mayor.

Jessica Delgado, coordinadora de atención al usuario y psicóloga de la Clínica Ospedale Manizales, comparte su experiencia y el trabajo que realizan para enfrentar esta problemática.

“Realmente la situación de abandono de adultos mayores es muy crítica en la ciudad de Manizales porque se presenta pues alta tasa de este tipo de abandonos los pacientes llegan acá a la clínica en situaciones muy precarias situaciones de abandono donde nosotros, pues hacemos una valoración integral activamos rutas”.

Desde este programa tratan de buscar a la familia de los pacientes, de lo contrario los llevan a instituciones encargadas de su cuidado. El llamado siempre a todos es a cuidar a sus adultos mayores, a no abandonarlos, tener comprensión, paciencia y por supuesto, mucho amor, pues todos llegaremos a esa edad y ojalá no pase a una situación así.

“El tema es complejo con ellos, pues la búsqueda activa de la familia es algo muy complejo, es una de las dificultades por lo general, pues a veces no tenemos respuesta efectiva o a veces ellos tienen familias, pero no se quieren hacer cargo de sus familiares” resaltó la funcionaria de la Clínica Ospedale de Manizales.

Le puede interesar: Polémica por audio del alcalde donde dice “el único pecado fue no darle pauta a LA PATRIA”

Le puede interesar: Cierres viales en Caldas por el evento deportivo de la Vuelta a Colombia