Alexander Quevedo: Suspensión va en contra de mi cumplimiento con el Partido Conservador

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló el representante Jorge Alexander Quevedo, a propósito de la decisión del Partido Conservador de suspenderlo de manera temporal tras ir en contravía de las decisiones de dicha colectividad y además, ir en contra de la ley de bancadas.

¿Qué opina sobre la decisión?

Quevedo comentó que, más allá del director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, cuestiona el actuar de la veedora, que de manera arbitraria, asume el papel de enviar la notificación a la dirección de la Cámara.

“Era un documento del cual ella sabía que no tenía pruebas y ayer, por una motivación, lo va enviando. Esto va en contra de mi cumplimiento con el Partido Conservador y yo he actuado en votaciones con lo que ha definido la bancada. No existe como tal nueva motivación externa del Gobierno”, comentó.

Por otra parte, Quevedo reiteró que valora al sabiduría del presidente, pero considera que el ausentismo no es la forma de afrontar las discusiones en el Congreso.

“Dos días sin asistir trae implicaciones para dejar claras mis posiciones. No puedo caer en el juego por una maniobra para que una reforma pase o no. Yo soy un simple representante de provincia que no tengo la fuerza y el poder para tomar decisiones. Lo que busco es no caer en vicios. La sanción no estaba en firme y no tenía en mérito. Ayer me la pasaron, vamos a interponer el recurso y también violan los derechos de los electores. Tengo cómo demostrar que yo violara los estatutos y las decisiones de bancada.

Lo que dice la veedora

Por su parte, esto es lo que dijo en su momento la veedora María Eugenia Lopera sobre el caso la representante Jorge Alexander Quevedo:

“Hoy se mandó en forma definitiva la suspensión de voz y voto del representante Alexander Quevedo. Es el mismo proceso que se había iniciado hace unos días, es exactamente la misma sanción, que me lo permiten los estatutos del partido y que hoy hago efectiva, porque estaba esperando que saliera la respuesta de una tutela que él me había puesto”, explicó la veedora María Eugenia Lopera.

Así las cosas, según la funcionaria administrativa del conservatismo, “como salió a favor la mencionada tutela y en contra del representante, por eso se procedií a enviar la comunicación a Cámara y Comisión Séptima.

