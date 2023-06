Inteligencia Artificial: los desafíos en el empleo y la educación

Hoy en Hora20 hablamos de Inteligencia Artificial, un fenómeno que viene cambiando varios aspectos de nuestras vidas y del que hoy nos encargamos de analizar en el plano del empleo: los retos que tiene esta revolución en el mundo laboral y de la educación: los desafíos y oportunidades que enfrenta la formación y generación de conocimiento a través de estas nuevas tecnologías. Todo esto también a propósito de la cuarta cumbre de Inteligencia Artificial Colombia: la revolución del empleo y la educación de Prisa Media que se llevará mañana a cabo en Bogotá en el Movistar Arena.

ChatGPT, la innovadora tecnología de Inteligencia Artificial generativa ha generado una disrupción en el mundo tecnológico durante este año, llevando a que distintas compañías como Google y Microsoft avanzaran en sus chatbot y la posibilidad de obtener respuestas rápidas, concretas, acceso a información y hasta reduciendo cargas laborales convirtiendo en una realidad sin tener que ir de página en página web buscando información.

Uno de los sectores de mayor impacto es el empleo, pues según el Foro Económico Mundial, los cambios que traiga la Inteligencia Artificial podrían acabar hasta con 14 millones de puestos de trabajo, aunque la cifra de firmas como Goldman Sachs asciende a los 300 millones de empleos. O las predicciones del científico Ben Goertzelal que considera que es algo bueno que el 80% de empleos sería reemplazados por la Inteligencia Artificial, pues estos cambios traerían nuevos empleos, distintas formas de realizar labores tal cual se realizan hoy y abriendo una ventana de oportunidad para el desarrollo de nuevos proyectos al interior de las compañías. De hecho, una encuesta revelada durante el Digital Enterprise Show 2023 se conoció que el 43 por ciento de encuestados afirman que las nuevas tecnologías han traído nuevas oportunidades laborales.

Ante los riesgos y oportunidades el Parlamento de la Unión Europea acaba de aprobar un proyecto que regula en cuatro niveles de riesgo que van desde la prohibición de tecnologías de reconocimiento facial generalizado hasta los requisitos especiales para el uso de la IA generativa, una discusión que sería pionera en términos de regulación ante el alcance que pueda tener la Inteligencia Artificial en nuestras vidas. La votación de este miércoles quedó con 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones.

Lo que dicen los panelistas

Álvaro Montes, director de Inteligencia Artificial Colombia, editor de Tecnívoro, explicó que este proyecto pone en la agenda pública la discusión sobre el reto que tiene el país sobre lo que llamamos cuarta revolución industrial, “hace más de año y medio estamos con esto con unas conversaciones muy grandes y este jueves 15 de junio tendremos la Cuarta Cumbre de Inteligencia Artificial enfocada en la manera en que la IA impacta el empleo de los colombianos; en esta el gobierno va a presentar por primera vez su posición en torno a este tema”.

Por otro lado, destacó que no se puede negar el impacto preocupante que las tecnologías emergentes van a traer sobre el empleo en el mundo, “el informe de mayo del Foro Económico Mundial trae cifras preocupantes, calculan que se van a crear 69 millones de empleos, pero se perderán 83 millones”, y asegura que el problema será para países como Colombia, “porque una cosa es la inclusión de la IA en países de Europa occidental, Corea o Japón y otra es qué pasa con la incorporación de tecnologías emergentes en países como el nuestro dónde el empleo es débil”.

Para Martha Castellanos, vicerrectora académica de la Universidad del Areandina, en Colombia debemos tener una mirada crítica hacia lo que puede ocurrir con la IA, “el CEO de IBM dijo que alrededor de 7 mil plazas comienzan a ser reemplazadas en los próximos años” y afirmó que sin duda e independientemente de que sea una experiencia que se desarrolle en los próximos años, las universidades tienen el deber de organizarse y ajustar toda la metodología para prepararse hacia el futuro, “cuando estamos iniciando la cuarta revolución industrial se nos dijo que solo se iban a reemplazar trabajos que eran dispendiosos, pero hoy la IA está inclusive escribiendo poesía y libros entre muchos otros productos o servicios”.

También destacó que, si bien estamos con una Inteligencia Artificial con nuevos modelos inmersos en todos los países del mundo, seguimos con los índices más altos de pobreza extrema, de violación a los DDHH y de género, “tenemos que pensar en aquellas cosas que la IA puede hacer; el humano debe atender los grandes problemas de la humanidad”

Camilo Barrera, CEO de Robótika, hizo un llamado a la tranquilidad en los países emergentes y América Latina, pues considera que los impactos de la tecnología se van a ver primer en los países de primer orden, “Colombia y la región tienen rezagos en este tipo de tecnología”, de hecho, afirmó que el pánico que puede haber por las afirmaciones de los últimos meses de los expertos vendría a verse tardíamente en los países de nuestra región. Advirtió que IA podría amenazar algunos puestos de empleo de servicios o telepresencia, es decir aquellos que se hacen en un escritorio u oficina, como call center o contaduría.

También resaltó que, en vez de afanarnos por la crisis de desempleo, debe haber una preparación para los cambios de rutina o de labor que se desempeña. Por otro lado, sobre el uso de robots explicó que Colombia y la región son países que no aparecen en las estadísticas de robotización porque precisamente no estamos robotizados, “en un país como Colombia de 50 millones de habitantes, no tenemos más de 400 o 500 robots instalados en plantas industriales”.

Para Carles Sierra, presidente de la Asociación Europea de Inteligencia Artificial, profesor de Investigación del CSIC y subdirector del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, evidentemente todo proceso de automatización lleva a disrupciones en el mercado laboral, “hay informes que hablan del 80% de los empleos se podrían automatizar, pero eso no necesariamente lleva a una pérdida de empleo”, pues destaca que el aumento de la productividad que tienen tecnologías como la IA, puede no conllevar a la pérdida de empleo porque se necesitan personas que interactúen con la tecnología. Incluso citó un estudio reciente en Gran Bretaña que se le hizo a 750 empresas y en las que solo el 25% de estas creen que la IA ha destruido algún tipo de empleo y más de un 25% de ellas afirman que ha creado un nuevo empleo, “los países que tienen un desarrollo tecnológico más elevado tienen mayor empleo. Si uno mira el área de la robótica el número de robots por mil habitantes cuanto mayor es esta cifra, menor es la tasa de desempleo”.

Por otro lado, destacó que se necesita un modelo socioeconómico que refleje este cambio disruptivo de la tecnología y esto implica, por ejemplo, reducción de las jornadas laborales y como repartimos la riqueza.