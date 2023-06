“Es un mercado sumamente oscuro”: Superfinanciero sobre criptoactivos

Cartagena

Durante la Convención Bancaria que se desarrolla en Cartagena, el Superintendente Financiero, César Ferrari, se refirió a los criptoativos y los calificó como un mercado oscuro para la economía del país. Resaltó que sí se conoce quien los demanda, pero advirtió que no se tiene idea dónde se originan.

“Ese mercado de criptoactivo que no es un mercado financiero, que no son activos financieros, me parece sumamente oscuro. Uno sabe quiénes demandan los criptoactivos, pero no tiene idea de dónde se originan, son mercados muy oscuros que se prestan a la especulación. Es casi como un casino, sabe la demanda, pero no sabe el origen”, sostuvo.

Ferrari aclaró que, al no ser activos financieros, los criptoactivos no tienen que estar al cuidado de la Superintendencia.