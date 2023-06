Abogado hace un llamado a la CUT para que siga existiendo y demostrando su autonomía

El abogado Juan Manuel Santos hizo unas denuncias sobre centrales obreras que estarían recibiendo contratos en el Ministerio de Trabajo para tal vez apoyar proyectos del Gobierno, una noticia que abrió debate y que en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio se le dio desenlace.

El abogado y el presidente de la CUT, Francisco Maltés, expusieron el caso y cada uno dio su versión.

Santos refrescó la información, diciendo que usando las herramientas de transparencia del Estado, encontró que en el Gobierno actual se han firmado con las principales centrales sindicales contratos por casi 620 millones de pesos, en el caso de la CUT hay dos tipos de contratos, uno de capacitación al personal sindical y otros de arrendamiento, que llamaron su atención.

El profesional denunció basado en tres principales componentes, pues en el último contrato de capacitación encontró temas esencialmente políticos, como análisis de coyuntura política y proyectos de ley que redactó el comité del paro.

“Lo segundo son los espacios porque son los mismos espacios orgánicos de la organización; y lo tercero son los contratistas, encontré que típicamente la organización contrata a sus directivos para dar esas charlas, es decir, al presidente, el secretario, el fiscal, entonces se llega a una situación que no necesariamente es ilegal, pero sí incorrecta”, dijo.

Para el abogado es imposible pensar que los impuestos de los colombianos se les pague a las directivas de una organización por ir a sus espacios propios de dirección. Además, otro de los temas fue un contrato de arrendamiento en el Cauca, razón por la que Maltés habló.

“Desde 2006, la CUT y el movimiento sindical colombiano viene haciendo convenios, no son contratos; el primer contrato que hicimos con el Gobierno de Uribe era de 280 millones y el último es de 147, es decir la mitad; estos conveníos son utilizados para hacer capacitación entre nuestros afiliados y esa capacitación corresponde hacerla a la autonomía del movimiento sindical”, aseguró el directivo.

Abogado hace un llamado a la CUT

Ante su explicación, el abogado resaltó que entiende, respeta y valora la autonomía sindical, ya que hay que reconocer que buena parte de lo que se ha logrado, como la jornada de 8 horas, es gracias a un movimiento sindical autónomo.

“Lo mío no es nada distinto a un llamado a seguir asegurando que exista esa autonomía y pensar también cómo eso no se presta para situaciones que puedan parecer indelicadas, no porque haya pasado mucho tiempo quiere decir que una cosa sea necesariamente buena. Un acto indelicado es tan malo en el año 1 como en el 15 y lo mismo para los contratistas y su contratación de las directivas, insisto, con recursos que son públicos”, finalizó.