Uribe cuestiona que ELN pueda seguir secuestrando y extorsionando pese a cese bilateral

Colombia

Continúan las voces a favor y en contra del Cese bilateral al fuego que firmó el ELN y el Gobierno de Gustavo Petro, opiniones que han amentado tras las declaraciones de Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla, quien aseguró que el grupo armado podía seguir extorsionando y secuestrando.

Sobre esto, el expresidente Álvaro Uribe publicó un comunicado en el que cuestiona el acuerdo pactado y asegura que el cese criminal debería cobijar todos los delitos.

“Por supuesto el secuestro, individual o colectivo, aislado o sistemático, sin que puedan ser oponibles interpretaciones acomodadas o restringidas del Derecho Internacional Humanitario o del Estatuto de Roma La paz necesita cesación de crímenes para construir confianza en la comunidad”, aseguró.

Para el expresidente y líder del Centro Democrático que el ejército colombiano entre en cese bilateral de fuego “implica igualarlo con quienes delinquen, con gran daño a la institucionalidad democrática”.

El expresidente aseguró que el país debe tener claro que el ejército no delinque, por ende, no se entiende que lo pongan a la par del grupo que delinque “Cosa diferente es dar garantías a un grupo que cese el crimen como muestra de buena fe e intención de paz. Que mientras cumpla no se le ataque”.