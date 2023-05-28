Alcaldía de Armenia validó documento para construcción de complejo acuático
17.000 Millones de pesos es el costo de esta obra para los Juegos Nacionales en noviembre de 2023
Armenia
Por fin dieron vía libre para la construcción del complejo acuático en Armenia que es uno de los escenarios deportivos para los juegos nacionales 2023.
A través de su cuenta de Twitter el alcalde de Armenia José Manuel Ríos confirmó que “Se ha validado el documento entregado el jueves por el ministerio de deporte, con respecto al convenio con la gobernación del Quindío y Proyecta, por medio del cual se da vía libre a la construcción del complejo acuático en el Parque de Recreación para los juegos nacionales”
El gobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo, aseguró que ya la ministra del Deporte firmó el inicio de la obra del complejo acuático, una obra presupuestado en 17.000 millones de pesos aportados por la nación para su construcción.
Señaló el mandatario departamental que los escenarios de los Juegos Nacionales se harán en el territorio quindiano y quedarán tanto para las ligas como para los deportistas.
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Adrián Trejos
Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...