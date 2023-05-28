Alcaldía de Armenia validó documento para construcción de complejo acuático

Armenia

Por fin dieron vía libre para la construcción del complejo acuático en Armenia que es uno de los escenarios deportivos para los juegos nacionales 2023.

A través de su cuenta de Twitter el alcalde de Armenia José Manuel Ríos confirmó que “Se ha validado el documento entregado el jueves por el ministerio de deporte, con respecto al convenio con la gobernación del Quindío y Proyecta, por medio del cual se da vía libre a la construcción del complejo acuático en el Parque de Recreación para los juegos nacionales”

El gobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo, aseguró que ya la ministra del Deporte firmó el inicio de la obra del complejo acuático, una obra presupuestado en 17.000 millones de pesos aportados por la nación para su construcción.

Señaló el mandatario departamental que los escenarios de los Juegos Nacionales se harán en el territorio quindiano y quedarán tanto para las ligas como para los deportistas.