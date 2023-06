Santiago Cruz, Fruko y sus Tesos, R.K.M & Ken-Y estarán en Paradiso, el festín de Verano

Medellín

Entre los artistas confirmados por la organización se encuentra el cantautor colombiano Santiago Cruz, Fruko y sus Tesos, desde Puerto Rico R.K.M & Ken-Y, Providencia, Hercules & Love Affair (Dj set), Sonora 8, Los Graduados de Gustavo “el loko” Quintero, El juglar finalista del reality a “A otro nivel’ y Pipe Calderón.

Adicionalmente, Carlos Arturo, el señor del bolero, Yo me Llamo Ana Gabriel con el Mariachi 2000, Los Inquietos del Vallenato y el Combo de las Estrellas tendrán una presentación especial por el Día del Padre, en este nuevo festival que promete posicionarse con un espacio familiar en la capital antioqueña.

“La música en vivo que podrán disfrutar los asistentes del Festival cubrirá una amplia gama de géneros musicales que logrará complacer todos los gustos. Tendremos desde lo tropical con Fruko y sus Tesos, el dúo dinámico del reggaeton R.K.M & Ken-Y; música electrónica y rock”, dijo Juan Manuel Sánchez, Representante Breakfast.

En total serán más de 30 restaurantes con una amplia variedad de sabores y la presencia de 120 marcas de emprendedores locales y productos de Hecho en Medellín entre los que hay accesorios, moda, decoración, entre otros.

Paradiso contará con espacios pensados para que los papás puedan disfrutar del festival con sus hijos más pequeños: Baby Zone para niños hasta los 5 años, la Zona Kids para niños de entre los 6 y 12 años; mientras que, los adolescentes tendrán una Disco Club para jóvenes entre los 13 y 17 años y una PET Zone para las mascotas.

Las puertas de este nuevo evento organizado por Dussan Producciones y Breakfast Club se abrirán el viernes 16 de junio a las 2:00 p.m. hasta las 2:00 a.m.; el sábado a las 10:00 a.m. y cerrará a las 2:00 a.m.; el domingo será a las 10:00 a.m. y hasta las 2:00 a.m.; y el lunes festivo desde las 10:00 a.m. y se clausura a las 12:00 a.m.