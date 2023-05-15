Salvatore Mancuso: “AUC apoyaron campañas de Serpa, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe”

Bogotá

Avanza ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, la tercera sesión de aporte de verdad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Esta jornada está enfocada en las alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública.

Durante la diligencia, Salvatore Mancuso se refirió al apoyo que dieron las Autodefensas Unidas de Colombia para las campañas del Congreso y la Presidencia de la República.

“Las Autodefensas intervinieron directamente en las elecciones al Congreso el 10 de marzo de 2002 y también en las elecciones presidenciales de mayo. También hubo apoyo en elecciones por ejemplo a Horacio Serpa, a Andrés Pastrana y a Uribe”.

Salvatore Mancuso también aseguró ante la JEP que los paramilitares apoyaron a políticos como Zulema Jattin y Julio Manzur y que tenían pactos con ellos.

Cuando los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz le pidieron a Mancuso entregar más detalles sobre que tipo de apoyo entregaron los paramilitares en temas políticos, el exjefe paramilitar aseguró que los detalles los entregará en las sesiones reservadas ante la JEP.