Lunes 8 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Al fondo el nevado del Tolima en el hermoso paisaje del Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En octubre sería instalado el nuevo puente sobre el río La Vieja entre Quindío y Valle del Cauca, gremios piden agilidad en los procesos

La representante a la Cámara Piedad Correal dio a conocer que tras diálogos con la ANI y el Ministerio de Transporte se conoció que el puente metálico para reemplazar el que colapsó ya está fabricado y listo en taller para ser trasladado e instalado, sin embargo, demanda de cimentación nueva, para lo cual ya se adelantan las exploraciones de campo.

También informó que los escombros serían removidos el próximo fin de semana por lo que es posible que en octubre próximo el nuevo puente esté totalmente instalado.

Sobre Barragán dijo que ha sido informada que avanzan a buen ritmo los trabajos de reparación así que en 20 días se podría dar paso a automóviles y camionetas entre Barragán y Caicedonia, a través de un control estricto al peso, mientras concluyen las labores de reforzamiento definitivo.

Así mismo el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada manifestó que han insistido al gobierno nacional en agilizar las obras por la afectación al sector en el corredor vial del sector del Alambrado.

Dijo que lo fundamental es la intervención oportuna para que no ocurra lo del puente Barragán que casi no empiezan con la reparación. También se refirió a la propuesta del alcalde de La Tebaida sobre un ferri en el que considera no sería una solución real puesto que son muchos los vehículos que transitan por dicha zona.

El exmandatario Álvaro Uribe manifestó su preocupación por la situación de movilidad ante el colapso del puente en el sector del Alambrado ya que no hay avances en las labores de remoción que permitan la instalación de la estructura en dicha zona.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias judiciales, autoridades investigan en Armenia un presunto abuso sexual a menor de 4 años al interior de un hogar infantil

El aberrante caso se habría presentado al interior de un hogar infantil del barrio Santander al sur de la ciudad donde una menor de 4 años presuntamente fue abusada sexualmente por parte de uno de los trabajadores del lugar.

Al respecto la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Quindío, Adriana Echeverri, lamentó el caso y destacó que la Fiscalía avanza con las investigaciones para determinar las responsabilidades.

Evidenció que el caso fue a dado a conocer por los padres de familia de la menor quienes denunciaron que después de recoger a la menor del hogar infantil la misma empezó a quejarse por molestias en sus partes íntimas por lo que de inmediato fue trasladada a un centro asistencial donde ya hay un análisis clínico de la situación, sin embargo, señaló que el lunes será atendida directamente por medicina legal.

Informó que de la mano con el operador implementaron el protocolo respecto a separar del cargo al presunto agresor mientras avanza el proceso investigativo.

En ese mismo sentido el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos rechazó el hecho y todos los que afecten a los niños. Dijo que esperarán el avance de las investigaciones y por parte de la Secretaría de Desarrollo Social activarán la ruta de atención y el acompañamiento a los padres de familia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades educativas en Armenia avanzan en la investigación de presunto caso de joven drogada al interior de un colegio y de riñas entre estudiantes

Y es que un reciente caso se registró en la institución educativa Gustavo Matamoros donde al parecer una estudiante fue drogada puesto que evidenció síntomas relacionados con el consumo de alucinógenos.

La secretaria de Educación encargada de la capital quindiana, Paula Andrea Huertas, indicó que el rector confirmó la situación donde la menor fue trasladada a un centro asistencial en el que se logró establecer la afectación.

Señaló que dispusieron la ruta respectiva desde el área administrativa para tomar las medidas a las que haya lugar. Destacó que compulsan copias a la unidad de infancia y adolescencia para que investiguen desde la parte penal.

También se refirió a la riña denunciada entre varios estudiantes al interior de la institución educativa Ciudad Dorada donde dijo que deben agotar ruta administrativa respecto a los presuntos agresores y víctimas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante el fin de semana se realizó marcha para rechazar el homicidio de joven deportista en Calarcá

Recordemos que el lamentable caso se presentó en zona rural de la villa del cacique donde fue asesinado con arma de fuego el joven identificado como Samuel Galvis de 19 años.

El hecho ha generado gran indignación por lo que la ciudadanía, amigos y familiares salieron a recorrer las calles para exigir justicia y claridad porque a la fecha no hay hipótesis ni capturas.

La docente de la institución educativa Rafael Uribe Uribe Jessica Alejandra Riveros lideró la iniciativa y manifestó que, aunque el joven egresó el año anterior compartía con los procesos deportivos de los estudiantes. Llamó la atención de autoridades para que avancen en las investigaciones y entreguen resultados.

A propósito, durante el fin de semana se registró un homicidio de un joven identificado como Daniel Díaz Pinto de 20 años en el sector del barrio Las Colinas de Armenia. Según la información de las autoridades, la víctima presentaba tres heridas con arma de fuego donde fue trasladado al centro asistencial, pero finalmente falleció.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Familiares de la menor de 4 años asesinada al sur de Armenia exigen justicia y rechazan reducción de pena para el autor del crimen

En efecto se realizó audiencia contra Jair Sebastián Serna Velásquez de 22 años por el asesinato de una menor de 4 años y las lesiones con arma blanca a su compañera sentimental y madre de la menor Andrea Estefanía Arias de 26 años en el barrio Las Colinas de la ciudad.

En dicha audiencia del juzgado quinto penal del circuito de conocimiento evidenciaron que hubo preacuerdo con la Fiscalía por lo que purgará una condena de 36 años de prisión y no de 51 como se había proyectado anteriormente por los delitos de homicidio e intento de feminicidio.

Mónica Andrea Valbuena es la abuela de la menor y madre de la joven afectada quien se mostró en desconcierto por tal decisión judicial.

Señaló que para lo cruel que fue el hecho no tendría por qué haber rebaja en la condena porque dejó secuelas como a su hija que no ha logrado recuperarse ni física ni emocionalmente de la tragedia. Es de resaltar que la sentencia será leída el de 30 de mayo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Comunidad retuvo a presunto ladrón en el centro de Armenia

Esto tras registrarse, a plena luz del día, el robo de un celular en la carrera 17 entre calles 21 y 22 de la capital quindiana.

Varias de las personas que presenciaron el hecho se dieron a la tarea de perseguir a la persona que robó el artículo y fue interceptado en la carrera 16 entre calles 23 y 24.

Allí la víctima tras recuperar el dispositivo electrónico tomó justicia por mano propia y golpeó al presunto delincuente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El expresidente Álvaro Uribe evidenció su preocupación por el debilitamiento de las fuerzas armadas y fortalecimiento de grupos privados como los guardias indígenas

En el marco del foro “El centro vuelve a las regiones” llevado a cabo en la ciudad de Armenia, el expresidente Uribe se refirió a la situación de seguridad donde evidencia deterioro por el microtráfico por lo que instó al gobierno nacional a fortalecer los territorios con la presencia institucional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los gremios en el Quindío advierten que proyectos deben ser aterrizados para agilizar la ejecución tras ser incluidos en el plan nacional de desarrollo

En efecto entre los proyectos incluidos también está el teleférico desde autopistas del Café hacia el municipio de Salento, el Tren de cercanías para el Eje Cafetero entre otros por eso desde los gremios destacan que, aunque celebran la inclusión debe gestionarse su pronta ejecución.

Precisamente el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada, manifestó que en otras ocasiones han quedado este tipo de iniciativas, pero sin mayor logro por lo que trabajarán en gestión con el fin de materializarlos aportando al desarrollo de la región.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Expertos en el Quindío sostienen que es clave no bajar la guardia por la inestabilidad que se mantiene en el volcán Nevado del Ruiz

Precisamente continúa la sismicidad desencadenando que la actividad del volcán sea muy inestable. El coordinador de Prepare Eje Cafetero y experto, Faber Mosquera manifestó que es indispensable continuar con las labores preventivas puesto que el comportamiento evidencia que dentro de su inestabilidad se encuentra estable por lo que no se podría conocer con certeza cuando sería la erupción o si puede cambiar la alerta con la disminución de actividad.

La directora de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Mónica Camacho, indicó que continúan realizando todas las labores encaminadas a establecer los procesos de alistamiento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Modelos de exposición sísmica en Armenia y Calarcá buscan reducir riesgos atendiendo oportunamente las zonas de mayor vulnerabilidad

En la sala de crisis ubicada en el centro de convenciones de la ciudad se realizó el análisis y la entrega formal de dichos modelos con las diferentes autoridades gubernamentales y organismos de socorro.

El gerente nacional para el programa Prepare Eje Cafetero de Usaid BHA, Jaime Erazo explicó que los modelos para Armenia y Calarcá lo que evidencian es donde están ubicadas las edificaciones, las características estructurales, el costo de reparación, reposición en caso de un sismo con el fin de estimar el riesgo sísmico.

Desde la unidad departamental de gestión del riesgo en el Quindío sostienen que, a pesar de los días de calor, continúa la temporada de lluvias

La directora de la entidad en el departamento, Mónica Camacho afirmó que, aunque se han generado días de intenso sol sin lluvias no quiere decir que ya no se presenten las mismas.

Resaltó que aún no hay novedad por parte del IDEAM por lo que continúan en alerta por el riesgo de deslizamientos en zonas cordilleranas y afectaciones a vías terciarias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde el Quindío el expresidente de la república Álvaro Uribe socializó el borrador con las preguntas para la consulta popular en contra de la reforma a la salud

El expresidente Álvaro Uribe dio a conocer las preguntas que proyectan para la consulta popular que se realizará en las calles del país en contra de la reforma a la salud en el marco de un foro donde participaron dirigente a nivel regional y nacional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Congresistas del pacto histórico insistieron que la reforma laboral apunta a retomar los derechos de los trabajadores para generar estabilidad y capacidad adquisitiva

En el marco del foro sobre las reformas del cambio que se llevó a cabo en la Universidad del Quindío, el senador del pacto histórico Wilson Arias se refirió a la política laboral de anteriores gobiernos en el que considera hubo reducción en el ingreso a los trabajadores y no generaron empleo como inicialmente pretendían.

Así mismo hizo parte del foro el ponente de la reforma a la salud y congresista Alfredo Mondragón, indicó que lo que proponen es recuperar la administración pública de los recursos públicos. Sostuvo que lo importante es que lo voten la mayoría como son los partidos tradicionales que legislen diferente a como lo han hecho siempre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias políticas, aunque el expresidente Álvaro Uribe dijo que aún no han entregado avales del centro democrático para candidatos a la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío, aunque si mencionó el nombre del exrepresentante a la cámara Diego Javier Osorio como uno de los precandidatos a la alcaldía, pero no hay definición en torno a la gobernación.

En la reunión del pasado sábado en la cámara de comercio estuvo muy cerca al expresidente Uribe la exsecretaria de desarrollo social, exconcejal y exdiputada Mariluz Ospina que se dice busca aval para su aspiración a la alcaldía de la capital del Quindío

Vale anotar que en dicho foro hizo presencia el aspirante a la Gobernación del Quindío, Juan Miguel Galvis, acompañado por el hijo del gobernador Pablo Jaramillo.

De otro lado, en redes sociales apareció también la semana pasada Ingrid Betancur que en un video le dio el respaldo con su partido verde oxígeno a Jaime Alberto Martínez como precandidato a la alcaldía de Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Cafeteros de Armenia debutó de visitante con victoria y derrota en la Liga Profesional de Baloncesto ante Caribbean Storm Islands en la isla de San Andrés.

Cabe recordar que Cafeteros jugará sus partidos de local en Rionegro, Antioquia debido a que el coliseo del café de Armenia está siendo remodelado para los juegos nacionales. Los dos próximos encuentros de los cuyabros serán mañana martes y este miércoles contra Team Cali, ambos, a las 8:30 p. m.

Viernes 5 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío