¿Qué es el Día de la Santa Cruz y por qué es tan importante para la religión católica?

El 3 de mayo es una fecha importante dentro de la religión católica. Se trata de la conmemoración del Día de la Santa Cruz, la cual fue instituida en el siglo IV en la ciudad de Jerusalén, y que aún hoy en día es celebrada por fieles católicos en países como España, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Argentina, Colombia y Venezuela.

Tras la muerte de Jesús, la cruz se convirtió en el simbolo más importante dentro de la religión católica y cristianas, pero su inicio data durante el mandato de Constantino, quien tenía que enfrentar una gran batalla en contra de Majencio. Se dice que, durante un sueño, el emperador romano observó una cruz luminosa que estaba en los cielos y escuchó una voz que le dijo: “Con este signo vencerás”.

Tras esa revelación, el emperador mandó a colocar una cruz en varias banderas de los batallones y exclamó: “Confío en Cristo en quien cree mi madre Elena”.

La historia también cuenta que su madre, Santa Elena, fue a Jerusalén a buscar la cruz en la que murió Jesucristo. Después de excavar, al parecer encontró tres cruces, lo que coincide con el relato bíblico que narra la muerte del mesías cristiano. Para distinguir la cruz de Jesucristo, mandó a traer una mujer que estaba enferma de gravedad, y le pidió tocar las tres cruces. Al tocar la primera su estado empeoró, por lo que tocó la segunda y siguió igual. No fue hasta que tocó la tercera, según el relato, que se pudo recuperar de su grave estado de salud. En ese momento Santa Elena pudo reconocer la cruz.

Varios historiadores también han visto una similitud con la fiesta precristiana del Árbol de Mayo o Palo de Mayo, que corresponde a un culto perteneciente a culturas celtas, germanas, griegas, eslavas y romanas, puesto que según la tradición católica, se decora una cruz con flores a su alrededor y se exhibe publicamente, muy similar a la celebración pagana.

En países como México es común que los albañiles participen de la celebración decorando los edificios en construcción con flores o papel de colores.

Por otro lado, en Colombia se acostumbra a decorar la cruz con el laurel del monte colocándola detrás de la puerta. También suele hacerse el rezo de los “Mil Jesús”. A pesar de que la fecha oficial del 3 de mayo esté instaurada por la religión católica, en realidad la celbración que más se le asemeja es el 14 de septiembre en el cual se conmemora con el Cristo crucificado en Buga.