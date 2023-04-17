Se aplazó acusación contra el expresidente Uribe por calumnia agravada

Judicial

Se aplazó la diligencia de traslado de escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe, por el delito de calumnia agravada. La víctima en este proceso es el periodista Daniel Coronell.

El fiscal Octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia explicó en un oficio que la defensa del exmandatario presentó un memorial el que se excusó y solicitó la reprogramación argumentando que tenía un compromiso académico “previamente adquirido” lo que le imposibilita estar en Bogotá.

Adicional a ello, el abogado Jaime Lombana presentó una publicación de retractación una petición para precluir el proceso.

La publicación a la que se refiere el abogado Lombana, es el trino de media noche que publicó el expresidente el pasado 11 de abril.

“Aclaro y rectifico Daniel Coronell, quien con inquina y sesgo ha maltratado la reputación de mi familia y de mi persona, NO es narcotraficante”

De acuerdo con el procedimiento penal especial abreviado (ley 1826 del 2017), a este punto del proceso, el fiscal no tiene atribuciones para archivar y debe presentar el caso ante un juez.