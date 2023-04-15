Disidencias de ‘Iván Mordisco’ proponen que la mesa de diálogos se instale en Noruega

Las disidencias de las Farc dirigidas por ‘Iván Mordisco’ le proponen al gobierno que la mesa de negociaciones se instale en Noruega, como un gesto de agradecimiento ante el apoyo a la paz de Colombia.

La petición fue hecha desde la Casa Roja en las Sabanas del Yarí en el Caquetá, por parte de Carlos Eduardo García, alias ‘Andrey’ quien hace parte de los líderes en los acercamientos de paz con el Gobierno nacional y Comandante frente 33 del bloque Magdalena Medio.

En las Sabanas del Yarí se llevó a cabo la cumbre de comandantes de esta facción disidente llamada Estado Mayor Central de las Farc, para definir las personas que los representarán en la mesa con el gobierno y pedir que las comunidades sean el centro de las conversaciones.

Precisamente este domingo 16 de abril las comunidades de 16 departamentos del país que suman más de 5.000 personas y que han llegado a la Casa Roja en las Sabanas del Yarí, le pedirán tanto a las disidencias como al gobierno que los incluyan activamente en la mesa de conversaciones.