Pueblos cerca a Bogotá y planes para disfrutar en pareja esta Semana Santa

La Semana Santa, aunque tradicionalmente es reconocida como una época para conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo, muchas personas que son o no creyentes aprovechan la oportunidad para descansar, viajar y compartir con sus familiares, amigos o parejas. De esta manera, se ha convertido en tradición que las personas que viven en Bogotá salgan de la ciudad para hacer turismo, ya que no tienen que trabajar el jueves, viernes, sábado y domingo santo.

La capital del país se encuentra en una zona en donde tiene fácil acceso a muchos destinos, esto gracias al desarrollo de la infraestructura que se ha promovido en las últimas décadas dada su importancia como ciudad. Por lo anterior, los capitalinos o quienes viven en la ciudad de Bogotá cuentan con varias opciones para salir de la capital y hacer un plan distinto.

Entre los destinos a los que pueden viajar las personas se encuentran Guatavita, Ráquira, Zipaquirá, Villa de Leyva, La Vega, o Villeta, sitios que son reconocidos por su infraestructura colonial y planes cerca a la naturaleza. Otros lugares que son muy frecuentados son Tunja o Paipa. Sin embargo si los lugares anteriores son un poco lejanos, hay otros sitios que se encuentran aún más cerca de la capital como lo son Chía, Cajica, Suesca, Mosquera o Tabio.

No obstante, en caso de que las personas no deseen viajar o no cuenten con suficiente dinero para desplazarse hasta un pueblo o ciudad, pueden realizar planes en la capital. Uno de los más conocidos, aunque es religioso, es el de visitar Monserrate o hacer el tour de las siete iglesias, entre las que se encuentran la Iglesia de San Francisco y el Palacio Franciscano.

Otro de los planes que pueden hacer las parejas es el de asistir a la Cinemateca, según la Alcaldía: “El Programa Vive la Cinemateca, de la Cinemateca de Bogotá del Instituto Distrital de la Artes - Idartes, presenta una programación alternativa para el público que vivirá la Semana Mayor en la capital y que busca actividades tranquilas, divertidas y con aprendizajes para explorar”.

Asimismo, los enamorados pueden realizar una caminata por el Jardín Botánico o asistir a las presentaciones de la Orquesta Filarmónica. “Durante Semana Santa la Orquesta Filarmónica de Bogotá y sus agrupaciones protagonizarán varios conciertos en iglesias de la ciudad y otros escenarios”, señalaron desde el Distrito.

Por otra parte, quedarse en casa también es una buena idea para compartir con la pareja, ver una película, preparar una receta que nunca hayan realizado, jugar videojuegos, hacer karaoke o poner música y bailar son planes que nunca fallan.