Lionel Messi podría regresar al Barcelona: confesión de Xavi que ilusiona

La ilusión de ver nuevamente a Lionel Messi liderando al FC Barcelona es total. Al respecto fue cuestionado Xavi Hernández en rueda de prensa. Si bien trató mantenerse neutral ante los rumores, terminó dejando abierta la posibilidad para el regreso del argentino.

Xavi no se guardó nada

Minutos después de que el vicepresidente deportivo de la entidad, Rafa Yuste, reconociera contactos con el entorno del atacante del PSG, el entrenador blaugrana compareció ante los medios previo al duelo liguero contra el Elche y tuvo que responder a muchas respuestas relacionadas con el futuro del excapitán.

”Tengo amistad y mucho contacto con Messi. De aquí a que (su fichaje) se vaya a hacer, hay un mundo. Sería el primero que me gustaría que regresara, pero creo que no es el momento de hablar de ello. Nos jugamos dos títulos en el próximo mes y no es el momento de hablar de ello”, manifestó.

Xavi puntualizó que para que el fichaje del argentino sea una realidad “se tienen que dar muchas circunstancias” e indicó que su regreso dependerá de la “voluntad” del futbolista.

Al final terminó deslizando que, por lo menos de su parte, las puertas están abiertas: ”Si él quiere volver, le escucharemos. Seré el primero en sumar para que vuelva”.

Aún así se quejó de que justo el tema salga a reulcir cuando se juegan dos títulos nacionales.

Se dirigió entonces al entorno mediático del club azulgrana: “Sois especialistas en cambiar el tema y no entiendo que se hablen de fichajes. Estamos a un paso de ganar títulos y ahora resulta que hablamos de fichajes”.

Más pistas del regreso

Xavi respondió en hasta ocho ocasiones preguntas sobre el futuro de Messi, cuyo contrato con el Paris Saint-Germain termina el próximo mes de junio.

El destino del argentino sigue siendo una incógnita y, además de las declaraciones de este viernes Xavi Hernández y Rafa Yuste, en las últimas semanas algunos jugadores del primer equipo azulgrana se han mostrado favorables al regreso del argentino.

Agencia EFE