Barcelona se impone ante el Real Madrid

<a href="https://caracol.com.co/2023/03/18/barcelona-vs-real-madrid-fecha-hora-y-como-ver-el-clasico-en-colombia/" target="_blank">Domingo decisivo en la puja por el <b>título de LaLiga</b></a>. El <a href="https://caracol.com.co/tag/fc_barcelona/a/" target="_blank"><b>FC Barcelona</b></a><b> </b>recibe en el <b>Camp Nou </b>al <a href="https://caracol.com.co/tag/real_madrid/a/" target="_blank"><b>Real Madrid</b></a>, duelo que podría dejar sentenciada la historia en favor de los blaugranas. A vencer o morir.