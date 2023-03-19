Liga Española

Barcelona se impone ante el Real Madrid

El cuadro blaugrana ganó 2-1 y le sacó 12 puntos de diferencia en el título de la liga.

Barcelona vs. Real Madrid, partido por la Liga Española (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images)

Barcelona vs. Real Madrid, partido por la Liga Española (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) / JOSEP LAGO

