En río de Capitanejo hallan sin vida a una joven que había desaparecido en Boyacá

Tunja

En el río Chicamocha, organismos de socorro de Capitanejo recuperando en cuerpo de Yamile Gualteros Manrique, quien había desaparecido desde hace 13 días en la verdad Chusvitá del municipio de Socotá.

“Lamentamos estos hechos, todo el municipio es Socotá siente ese dolor de esta joven que tuvo un percance cerca del río Chicamocha en nuestro municipio y después de 13 días en el departamento de Santander aparece el cuerpo y desafortunadamente se encuentra en Málaga en medicina legal”, afirmó el acalde de Socotá, William Correa.

El alcalde agregó que se esperan los resultados de la investigación de los organismos de inteligencia del Estado para conocer a profundidad los hechos que causó esta tragedia.

“Hablamos con la mamá y las personas allegadas, a ella un amigo abogado la está acompañando en Málaga y cuando lleguen al municipio la Alcaldía está dispuesta a colaborarle lo que se pueda, pero realmente ese es un momento muy difícil para la familia en un municipio donde llevamos dos casos de personas fallecidas en ríos”, manifestó Correa.

El mandatario hizo un llamado a los ciudadanos a ser precavidos en esta temporada de lluvias que ha tenido causado la creciente de ríos.