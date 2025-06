Falcao y Rayo Vallecano buscan un lugar en los octavos de final de la Copa del Rey

Falcao ha disputado 14 partidos en la presente temporada con el Rayo Vallecano. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images) / Juan Manuel Serrano Arce

Con Falcao García nuevamente como emergente, el Rayo Vallecano visitará esta tarde, a partir de las 3:00PM (hora colombiana), al Sporting Gijón en El Estadio El Molinón, en la eliminatoria a partido único de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El club de Vallecas, que accedió hasta las semifinales de la pasada edición de la Copa, siendo eliminado a manos del Real Betis, a la postre el campeón, espera hacerse con un lugar en los octavos, en una serie a la que Andoni Iraola, estratega del equipo, ha definido como “un partido al 50%”.

Pese a la ausencia por lesión de Raúl De Tomás, quien ya podría reaparecer esta temporada pero que se encuentra al margen por unas molestias sufridas en el amistoso ante el Newcastle, Falcao estaría nuevamente desde el banco de suplentes. Como inicialista aparecería una vez más el joven Sergio Camello; no obstante, no se descarta algún cambio de última hora.

El Rayo Vallecano viene de superar en los lanzamientos desde el punto penal al Saguntino en la pasada fase del certamen, equipo de la cuarta división del fútbol español y contra el que la escuadra de Iraola debió batallar más de lo pensado. En dicho compromiso el Tigre ingresó a los 77 minutos por Camello y fue el encargado de abrir la tanda desde el punto blanco, en la que el Rayo se impuso finalmente 3-1.

Entre los 14 partidos que ha disputado Falcao con el Rayo Vallecano en la presente temporada, ese ha sido el único que lo ha hecho por la Copa del Rey, donde aún no acumula anotaciones, salvo dicho lanzamiento desde el punto penal. El samario no es titular desde el pasado 10 de noviembre en el empate 0-0 con el Celta de Vigo.

Entre los partidos de esta fase de la Copa del Rey también destacan los cruces de Cacereño Vs. Real Madrid (hoy); Oviedo Vs. Atlético de Madrid (mañana) e Intercity Vs. Barcelona (mañana).