“Salí del clóset y me despidieron”: creador de app de citas gay más grande de China

“Salí del closet y me despidieron”: creador de app de citas gay más grande de China

Ma Baoli, expolicía chino pasó por los micrófonos de La W para hablar de su creación, la aplicación de citas gay más grande de China: Blued.

El CEO de Blued, aseguró que el Gobierno chino actualmente está tratando de escuchar voces diferentes, “en el 2000 la homosexualidad era considerada como una enfermedad, sin embargo ha habido una apertura en diferentes instancias del Gobierno, abriéndose a ideologías y tendencias que antes no tenían cavidad”.

Reveló que este proyecto nació luego de que se declarara homosexual dentro de la Policía y su entorno laboral lo rechazaran, y posteriormente fuera despedido, razón por la que no pudo continuar ejerciendo su profesión.

En cuanto al porcentaje de homosexuales policías, aseguró que podría ser entre el 5 % y el 6 %. Por tal motivo espera que “todos puedan declararse homosexuales sobre todo dentro de la Policía sin que sean rechazados”.

Apoyo del Gobierno de China

Por último, señaló que ha recibido apoyo del Gobierno chino y han utilizado sus conocimientos para la educación, específicamente sobre la prevención del Sida en la homosexualidad.