Los padres deben evitar el hiperelogio de sus hijos: Julio Rodríguez

De acuerdo con el autor del libro libro “Prevenir el narcisismo”, lo primero que hay que aclarar es que una cosa es el trastorno narcisista de la personalidad que es una entidad psiquiátrica que se da en adultos, sin embargo, se pueden identificar señales antes en los niños sin llegar a ser una trastorno narcisista, “porque la personalidad aún no está formada”.

Tal como aseguró Rodríguez, las características en este tipo de niños es que son egoístas, se creen superiores a los demás y tienen falta de empatía: “y eso los lleva a manipular todo para jugar a lo que él quiere y lucirse por encima de los demás”, explicó el experto.

El doctor señaló que este tipo de niños, siempre hacen las cosas con la intención de ser los protagonistas y el centro de atención, pero que, “cuando no lo hacen suele romper todo o hacer algo llamativo para llamar la atención hacia su persona. Todo esto son pequeñas señales que hacen ver que los niños están tomando esa tendencia narcisistas”, enfatizó Rodríguez.

Tal como aseguró el licenciado, hay estudios científicos educativos que demuestran que las conductas de los padres a sus hijos pueden derivar en que ellos adopten esta postura, a diferencia de esto, otras conductas pueden ayudar a prevenir esto: “deben evitar el hiperelogio a sus hijos, evitar las comparaciones como s que eres mejor que tu prima, eres el mejor de tu clase, todos los demás deberían aprender de ti.

Para el doctor, todas estas cosas deberían cambiarse por comentarios como “estoy muy orgulloso, de ti, de tu esfuerzo, has hecho un gran trabajo” y también, se deben atender las demandas de los niños sin que perciban que están completamente a su servicio.

Por otra parte, señaló que los niños normalmente tienen tendencia a hacer cosas que se les da bien, para corregir los padres deben animarlos a que haga actividades en lo que no están bien, para que entiendan el esfuerzo de realizar esas cosas y para que entiendan cómo afecta a otros niños hacer cosas que no pueden.

Escuche la intervención completa de Julio Rodríguez, doctor en Medicina Molecular, aquí: